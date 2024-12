Margot Robbie cuenta la verdad de su desnudo integral en 'El Lobo de Wall Street'

Margot Robbie ha asegurado en el podcast Talking Pictures que fue ella misma, y no el director Martin Scorsese, quien propuso realizar su famoso desnudo tal en El lobo de Wall Street.

"[Scorsese] dijo: 'Tal vez puedas ir en bata si no te sientes cómoda'. Pero eso no es lo que ella haría en esa escena", dijo Robbie. "El punto es que ella tiene que ir completamente desnuda; esa es la carta que está jugando ahora mismo".

La actriz de 34 años, que apenas tenía 22 en el momento del rodaje, desveló esta información sobre el rol que la catapulto inmediatamente a la fama, asegurando también otras licencias sobre lo inicialmente previsto: la audición de prueba del personaje con Leonardo DiCaprio acababa con sus personajes besándose, pero en su lugar ella decidió abofetearlo.

"Pensé: 'Podría besar a Leonardo DiCaprio ahora mismo y sería fantástico'. No puedo esperar para contárselo a mis amigos". Y luego pensé que no. Y simplemente le golpeé en la cara", dijo Robbie sobre ese momento improvisado. "Hubo un silencio absoluto durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron tres segundos", reveló, adelantándoosla que después ."simplemente se echaron a reír. Leo y Marty se rieron muchísimo".

La idea finalmente acabó ganándole el papel. "Pensaba que me iban van a arrestar, estoy bastante segura de que es agresión o agresión'. No sólo no volverás a trabajar, sino que irás a la cárcel por esto, idiota.’ ¿Y por qué tuviste que pegarle tan fuerte? Deberías haberlo hecho más flojo".

La pelicula, que narraba el rápido ascenso en el mundo de la economía de Jordan Belfort, basándose en las memorias del mismo personaje publicadas en 2007. La australiana interpretaba a la modelo Naomi Lapaglia, que se convierte en su obsesión. La película de tono cómico obtuvo gran éxito y varias nominaciones al Oscar, lanzándo la carrera como actriz de Margot Robbie, que no tardaría en fichar como la célebre Harley Quinn de las peliculas DC.