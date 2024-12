Rodrigo Sorogoyen: "No queríamos tratar al espectador como un idiota"

Los años nuevos, la nueva serie de Rodrigo Sorogoyen, se ha estrenado este pasado jueves y su segunda parte se estrenará el 12 de diciembre, en Movistar Plus+. Protagonizada por Iria del Río y Francesco Carril, es una miniserie que cuenta con 10 episodios.

La serie trata sobre la vida de Ana y de Óscar, que se conocen durante una Nochevieja. A partir de ahí, inician una relación que se alargará 10 años. La historia es narrada en 10 episodios que se centrarán en un mismo momento: las Nocheviejas.

Sergio Pérez ha entrevistado a Rodrigo Sorogoyen, director de la serie, y a Francisco Carril, protagonista, en esRadio.

Desde el primer capítulo, Sorogoyen apuesta por retratar la verdad en cada detalle. "Tenemos una querencia por contar la verdad. Veo mucho el detalle, que todo lo que ocurra me lo crea. Nuestro trabajo como cineastas es vivir el máximo de situaciones posibles para después retratarlas", ha comentado el director en esCine, dejando claro que la autenticidad es el eje central de esta obra.

Contar en un capítulo los 364 días anteriores

La idea de esta historia surgió hace bastantes años, concretamente "en el año 2017 cuando estaba en Marrakech con la que era mi pareja en ese momento", ha expresado el director.

Las guionistas que han acompañado a Rodrigo Sorogoyen han sido Paula Fabra y Sara Cano, y según el director, ha sido un trabajo "muy divertido y enriquecedor" gracias a ellas.

El guion de la obra ha sido todo un reto, puesto que había que condensar un año entero de vivencias. Sin embargo, Sorogoyen ha querido confiar en la inteligencia del espectador: "No queríamos tratar al espectador como un idiota. Teníamos que mostrar cómo habían transcurrido los últimos 364 días sin darle todo masticado". Este enfoque se traduce en un guion lleno de sutilezas, donde "la búsqueda de los silencios que cuenten cosas a la historia" es fundamental, ha expresado el director.

Francesco Carril, protagonista de la serie, ha comentado que, para interpretar todo lo que había ocurrido durante el año, aunque no apareciera en pantalla, tuvo que "hablar mucho" con Iria del Río, su compañera de reparto.

Además, la serie se rodó cronológicamente, algo poco común, pero que permitió a los actores sumergirse en la historia y reflejar la evolución emocional de sus personajes. "Al principio había una mirada nerviosa, ingenua, y poco a poco nos fuimos apropiando del material", confiesa Carril.

Una serie muy íntima

Muchos planos de la serie son muy cercanos, puesto que Sorogoyen quería mostrar escenas muy reales y cotidianas. "Los actores se han entregado en cuerpo y alma, por eso ha salido tan bien, porque cuando hay respeto y cariño por lo que haces y por las otras personas, salen cosas muy bonitas", ha expresado el director.

Por ello, las escenas de sexo también son muy naturales y reales. Según Carril, "las escenas de sexo eran necesarias porque mostraban cómo estaba la pareja en ese momento", pero ha sido "un trabajo muy delicado para que todo se sintiera natural y creíble".

El cambio y el amor

Uno de los temas centrales de Los años nuevos es el cambio y cómo las parejas aprenden sobre él. "La fortaleza de una pareja muchas veces depende de aceptar que uno está en un punto y otro en otro. Lo bonito de una relación duradera es precisamente eso", ha reflexionado Sorogoyen. A lo largo de los capítulos Ana y Óscar, los protagonistas, enfrentan idas y venidas que retratan la complejidad del amor. Según Francesco Carril, alejándose de los típicos esquemas de "buenos y malos", Sorogoyen logra que te "identifiques con ambos personajes dependiendo del momento".

Para Sorogoyen, era importante mostrar que no existe un único modelo de pareja ni una forma universal de amar: "No hay un tipo de amor. Valen todos los tipos de relaciones mientras a las dos personas les valga. Eso es lo bonito de la serie".

Además, esta filosofía se ha logrado gracias al casting. Movistar Plus+ permitió al director elegir a actores no tan conocidos, una decisión que, según Sorogoyen, ha ayudado al espectador a identificarse más fácilmente con los personajes. "Ver a dos personas comunes y corrientes, que no son actores conocidos" ayuda al público a sentirse más identificado con ellos, ha comentado el director.

Un director totalmente consolidado

Rodrigo Sorogoyen es uno de los directores más relevantes en el panorama audiovisual español. Sin embargo, apenas han pasado 10 años desde su ópera prima, Stockholm. Él mismo ha reconocido en la entrevista para esRadio que esta película pudo haber pasado desapercibida de no ser "por el azar".

No obstante, en su corta carrera, ha realizado multitud de películas y series que han triunfado, como As Bestas, El reino o Antidisturbios. Estoy satisfecho y orgulloso de trabajar en lo que me gusta. Soy una persona muy inquieta y creo que en 10 años he hecho muchas películas", ha concluido el director.