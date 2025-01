Llama la atención la resistencias de las franquicias británicas. Invenciones como James Bond, la serie Sherlock o la que aquí nos ocupa, Wallace y Gromit, se resisten a la producción en serie de un negocio actual y pueden esperar varios lustros, o más de una década, antes de recuperar el paso con una nueva entrada. La venganza se sirve con plumas, producida por y para Netflix, es el primer largometraje que protagonizan los célebres personajes de animación stop-motion del estudio Aardman desde La maldición de las verduras, en 2005, aunque han caído arios cortos por el camino. Y, siguiendo la estela de Chicken Run 2, la anterior en esta nueva etapa, el resultado no desmerece respecto a los anteriores trabajos de Nick Park.

De hecho, la nueva entrega de las aventuras del inventor y su perro es un verdadero "win win" para todos, plataforma y estudio, autores y espectadores, niños y mayores. Basándose de nuevo en la tradicional inversión de roles en estos dos estereotipos británicos de jersey de punto y té a las cinco, la película añade un toque "meta" totalmente clandestino y oculto, un sobre bajo la puerta de la propia Netflix que demuestra que Wallace y Gromit, como obra artística animada a mano, fotograma a fotograma, parece resistirse a los postulados de producción en serie y explotación tecnológica actuales. En el ideario de Park no está ni de lejos dar el salto a lo digital y esto es algo que entronca perfectamente con la historia, donde unas peligrosas Inteligencias Artificiales se "cuelan" en los hogares con el aspecto de un elemento tradicional como es un gnomo de jardín.

No, Wallace y Gromit en La venganza se sirve con plumas no se corrompe entre los nuevos usos tecnológicos, pese a ser ella misma, en su excelente factura visual, todo un logro cinematográfico y narrativo. El guion podría calificarse de hierro, con una sucesión de peripecias "in crescendo" que no cesan durante algo menos de hora y media. El carácter y la idiosincrasia de los personajes se mantiene inamovible, con un equilibrio referencial imposible de mantener en una producción americana: aquí pesan tanto las lecturas de Virginia Woolf de Gromit como las de El Cabo del Miedo a costa de la diabólica ave Feathers McGraw, directamente extraído del corto de 1993 Los Pantalones Equivocados.

El acabado visual de la película es maravilloso, pudiéndose percibir las únicas huellas digitales que perviven en la saga: las de los dedos e instrumentos humanos sobre la propia plastilina. La obra se beneficia, sin embargo, de los mejores avances técnicos para presumir de una puesta en escena "real" y genuinamente lujosa, así como un sentido del enredo y la peripecia que no necesita beber de fuentes ajenas pese a sus evidentes homenajes a la saga de 007. El divertido matrimonio que conforman este inventor y mascota guarda un mensaje sobre usos y disfrutes de la tecnología evidente, pero lo principal sigue siendo el placer por el placer fílmico. Quizá, una de las mejores películas de animación del año, estrenada ya en sus primeras horas.