Armie Hammer se sincera tras las acusaciones de canibalismo: "Temo que mis hijos me lleguen a odiar"

Armie Hammer, conocido por sus papeles en Call Me By Your Name y La red social, ha roto su silencio tras años de polémica en una entrevista para el podcast de Christina Pazsitzy y Tom Segura. El actor ha hablado sin tapujos sobre su abrupta caída en Hollywood, el impacto en su vida personal y sus intentos por reconstruir su carrera tras el escándalo que lo convirtió en una de las figuras más controvertidas de la industria.

En 2021, la carrera de Hammer se desplomó tras la filtración de una serie de mensajes en los que se describía que realizaba prácticas sadomasoquistas y tenía fantasías eróticas canibalísticas. La mujer que filtró dichos mensajes, conocida como Effie, le acusó de violación. Días después, su exnovia Courtney Vucekovich declaró públicamente que salir con él fue "como salir con un aspirante a Hannibal Lecter". Las acusaciones desencadenaron una investigación policial en la que no se presentaron cargos formales contra el actor. A pesar de ello, Hammer fue despedido de varios proyectos cinematográficos, perdió su agente y su publicista, y su exmujer, Elizabeth Chambers, madre de sus dos hijos, reconoció sentirse "devastada" al descubrir esa faceta de su expareja.

El peso del juicio público

Durante la entrevista, Hammer recordó cómo fue enfrentarse al juicio público en su punto más vulnerable: "Te quedas ahí parado, desnudo, frente al mundo, con todas tus inclinaciones siendo juzgadas por el mundo. Esa mierda es dura". El actor relató que, durante aquel periodo, llegó a ser una de las personas más buscadas en Google, pero siempre en un contexto negativo: "Había artículos en, por ejemplo, The Punjabi Times sobre cómo yo era un caníbal y todo eso".

El actor también habló sobre sus fantasías y las razones detrás de su comportamiento. Según explicó: "Me gusta la idea de que seas completamente mía", contó. "Sí. Puedo hacer lo que quiera y a ti te encanta porque sabes que eres mía", y añadió, "especialmente sí estás borracho o drogado y estás testeando".

Hammer profundizó aún más en su proceso de autoconocimiento, admitiendo que hay partes de su comportamiento que no surgieron de un lugar sano: "Hay aspectos de mi comportamiento que quizá no emanen del sitio más saludable. Otros, sin embargo, son solo expresiones de mi propia personalidad. Así que tuve que analizar todo eso y descubrir qué venía del lugar correcto y qué venía del trauma".

De las alfombras rojas a un pequeño apartamento

El actor confesó además que, en el fondo, sentía que quería ser descubierto: "Creo que en lo más profundo, inconscientemente, quería que me atraparan". Esta reflexión, según él, fue clave para poder empezar a reconstruir su vida después de tocar fondo.

A nivel profesional, Hammer reconoció que su regreso ha sido complicado, pero no imposible. El año pasado tuvo la oportunidad de participar en el western Frontier Crucible junto al actor William H. Macy. Sobre este proyecto, afirmó: "No he vuelto del todo, pero estoy trabajando".

El actor también mostró su preocupación por el impacto que esta situación pueda tener en sus hijos cuando sean mayores y conozcan los detalles del escándalo: "Ahora temo que mis hijos pequeños me lleguen a odiar cuando conozcan la versión de los hechos, como lo hizo una gran parte de mi entorno".