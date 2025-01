Muere a los 78 años David Lynch, creador de 'Twin Peaks' y maestro del cine surrealista

David Lynch, considerado uno de los cineastas más relevantes e influyentes de las últimas décadas, ha fallecido a los 78 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en la página oficial de Facebook del autor. Con una breve pero emotiva declaración, sus allegados compartieron la pérdida del director que marcó un antes y un después en la historia del cine contemporáneo.

"Con profundo pesar, anunciamos el fallecimiento del hombre y artista David Lynch. Agradeceríamos un poco de privacidad en este momento. Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él decía, 'Mantén la vista en la rosquilla y no en el agujero. Es un hermoso día con sol dorado y cielos azules todo el camino'", expresaron sus familiares, recordando con sus propias palabras el peculiar optimismo y la singular visión del cineasta.

Un problema de salud que marcó su etapa final

En agosto de 2024, Lynch concedió una entrevista a la revista Sight & Sound en la que reveló que padecía enfisema pulmonar, una enfermedad crónica que lo había obligado a mantenerse confinado en su hogar y a limitar su movilidad. "No puedo salir. Y solo puedo andar distancias cortas antes de quedarme sin oxígeno. Debido al COVID, sería muy malo para mí enfermarme, incluso con un catarro", explicó el director, quien relacionó su estado de salud con su pasado como fumador.

"Fumar era algo que me encantaba, pero al final me ha hecho daño. Era parte de mi vida de artista: el olor del tabaco, encenderlo, fumar y sentarme mirando tu trabajo o pensando en cosas. Nada en este mundo es tan hermoso. Y ahora me está matando", confesó con crudeza.

Un legado artístico que perdura

Aunque las limitaciones físicas le impedían personarse en los rodajes, Lynch no descartaba continuar trabajando de forma telemática. "Me gusta estar entre las cosas y sacar ideas de allí, pero lo intentaría por remoto si surgiera la posibilidad", señaló, mostrando su espíritu creativo. Su última gran obra fue la aclamada tercera temporada de Twin Peaks, estrenada en 2017. Además, continuó realizando cortometrajes y videoclips, como los creados para Chrystabell en su álbum Cellophane Memories.

David Lynch deja tras de sí un legado incomparable, marcado por obras icónicas como Twin Peaks, Terciopelo azul y Mulholland Drive. Su estilo, definido por lo surrealista, lo perturbador y lo profundamente humano, lo convirtió en un referente del cine de autor, influyendo a generaciones de artistas y espectadores por igual.