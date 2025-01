El regreso de Cameron Diaz tras una década alejada de Hollywood

Tras 10 años fuera de Hollywood, Cameron Diaz ha regresado con De vuelta a la acción, una comedia de acción que ya está disponible en Netflix. Sin embargo, su vuelta genera tantas preguntas como su retirada: ¿Por qué decidió abandonar una carrera tan exitosa y qué la ha llevado a retomar la actuación ahora?

En los años 90 y 2000, Cameron Diaz fue una de las actrices más cotizadas de Hollywood, protagonizando éxitos como Algo pasa con Mary (1998) y Vanilla Sky (2001). Pero tras la película Annie en 2014, decidió alejarse del cine. En una charla para Fortune, la actriz explicó: "Llegó un momento en el que tuve que reclamar mi propia vida. Nadie podría hacerme cambiar de opinión sobre mi decisión de cuidar de mí misma y construir la vida que realmente quería tener".

Del bienestar a los vinos ecológicos

Durante su retiro, Cameron Diaz exploró su interés por el bienestar y la salud. En 2013 publicó The Body Book, un libro en el que aborda el cuidado físico desde una perspectiva positiva, seguido en 2016 por The Longevity Book: The Science of Aging, the Biology of Strength, and the Privilege of Time. Este segundo trabajo profundiza en la ciencia del envejecimiento y busca desestigmatizar los cambios físicos que experimentan las mujeres con el paso del tiempo.

Además de sus incursiones literarias, Diaz invirtió en diversas empresas relacionadas con la salud y el bienestar, consolidando su compromiso con un estilo de vida saludable. Entre sus proyectos más destacados está Avaline, una marca de vinos ecológicos que fundó en 2020 junto a Katherine Power, especializada en crear vinos elaborados con ingredientes limpios y sostenibles.

En el ámbito personal, se casó con Benji Madden en 2015 y se dedicó a su familia. Durante este tiempo, dio la bienvenida a sus hijos, Raddix en 2019 y Cardinal en 2023, y se centró completamente en su vida como madre. "No me he mantenido al día con ningún tipo de entrenamiento, no he hecho nada público, dije que no a todo, más allá de mi negocio de vinos. He estado tratando de sobrevivir como cualquier otra madre. Tratando de seguir adelante", comentó en un vídeo detrás de las cámaras de Netflix.

¿Qué la hizo volver?

A pesar de haberse retirado oficialmente, Cameron Diaz encontró en ‘De vuelta a la acción’ un proyecto que resonó con ella. En la película interpreta a una exespía de la CIA retirada que dejó su carrera para formar una familia, pero que debe volver al trabajo. Diaz explicó que el guion conecta con su experiencia personal: "Espero que los padres puedan ver esta película con sus hijos y que ellos les pregunten: ‘¿Hacíais cosas guays antes de que llegáramos?’".

Matt y Emily 🤝 Jamie y Cameron

Tu pareja de espías favorita ha vuelto. 'De vuelta a la acción' llega el 17 de enero. pic.twitter.com/EVJJfyuw4Y — Netflix España (@NetflixES) January 14, 2025

Un elemento decisivo para su regreso fue Jamie Foxx, coprotagonista de la película, quien la convenció personalmente para unirse al rodaje. Foxx ya había trabajado con ella en ‘Annie’ y jugó un papel clave en su retorno.

La vuelta de Cameron Diaz no se limita a esta película. Además de ‘De vuelta a la acción’, se ha confirmado su participación en Shrek 5 (2026), donde volverá a ser la voz de Fiona, y en Outcome, una cinta de Apple junto a Keanu Reeves.