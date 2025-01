Nawja Nimri contra los Goya: "Chupadme la..."

Najwa Nimri ha vuelto a demostrar que no tiene miedo de decir lo que piensa, incluso cuando se trata de uno de los temas más comentados en la industria cinematográfica española: su ausencia entre las nominadas a Mejor Actriz Protagonista en los Goya 2025. La actriz, que ofreció una de las interpretaciones más aclamadas del año en La virgen roja de Paula Ortiz, no aparece en la lista oficial de candidatas, una decisión que ha sorprendido tanto a la crítica como al público.

Las palabras que incendiaron los Premios Feroz

Durante su paso por los Premios Feroz, donde sí fue reconocida con una nominación aunque no se llevó el premio, Najwa Nimri se pronunció con su característico estilo directo y sin tapujos. Preguntada por su opinión sobre esta exclusión, fue contundente: "Todo fatal, porque tengo muy mal perder. Soy chunga perdiendo hasta al Monopoly, así que… muchas gracias (con la mano en el pecho), y los Goya, chupadme la polla." Con una sonrisa y dando media vuelta, la actriz se despidió de los periodistas dejando tras de sí uno de los momentos más comentados de la gala. Su declaración no tardó en hacerse viral, generando tanto apoyos como críticas en redes sociales.

y los Goya... chupadme la p0lla pic.twitter.com/i5e068g8z7 — Najwa Nimri ooc (@njwoutofcontext) January 28, 2025

El olvido de la Academia de Cine ha levantado ampollas en la industria. Su papel en La virgen roja ha sido considerado por muchos como una de las mejores interpretaciones de su carrera. A pesar de ello, actrices internacionales como Julianne Moore y Tilda Swinton, protagonistas de La habitación de al lado de Pedro Almodóvar, fueron seleccionadas en una decisión que algunos han calificado de estratégica, priorizando nombres extranjeros.

Incluso María Guerra, presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), que organiza los Premios Feroz, expresó su desconcierto en una entrevista para La Voz de Galicia: "Su trabajo en La virgen roja es excepcional. Quizás no la votaron porque la película es de plataforma, y eso pesa dentro de la industria, pero no creo que sea porque no les haya parecido extraordinario su trabajo."

Una actriz que nunca pasa desapercibida

Más allá de su exclusión en los Goya, Nimri aprovechó los Feroz para dejar otros momentos memorables. Cuando se le preguntó por la polémica generada por unas declaraciones de Ágatha Ruiz de la Prada que ofendieron a la comunidad gitana, respondió con ironía: "¿Qué Agatha? No, pero ella dijo una mejor, perdón. ‘Aquí, en la cima, siempre hay alguien que te trae un caldito caliente.’ ¡Guau!".

el cerebro más gordo de la península ibérica pic.twitter.com/cQ8ihRvDHN — bakair (@bakairr) January 26, 2025

A sus 52 años, la actriz sigue demostrando que no necesita premios para ser una de las figuras más relevantes y controvertidas del cine español. Con su autenticidad y su capacidad para generar conversación, ha vuelto a convertirse en el centro de atención, dentro y fuera de la pantalla.