Se trata de uno de los mayores reconocimientos para quienes se dedican al séptimo arte en España. Muchos consagran toda su carrera a tratar de alcanzarlo, y ahora un anuncio en Wallapop lo pone a disposición del mejor postor. Un premio Goya ha aparecido en la plataforma de segunda mano con un precio de salida de 12.000 euros. La estatuilla, otorgada en la edición de 2008, se vende de forma anónima y sin revelar a qué categoría o ganador pertenece, información que solo será desvelada tras la transacción, según indica el vendedor por cuestiones de privacidad.

Un Goya de segunda mano

El premio puesto a la venta pertenece a la edición en la que La soledad, de Jaime Rosales, se alzó con el galardón a la mejor película, venciendo a la taquillera El orfanato, de J.A. Bayona. En ese mismo año, actores como Maribel Verdú (Siete mesas de billar francés) y Alberto San Juan (Bajo las estrellas) fueron premiados, al igual que el compositor Roque Baños y el cortometraje animado Tadeo Jones y el sótano maldito.

A pesar de que la Academia de Cine estableció hace años una normativa para impedir la explotación comercial de las estatuillas, no existe una prohibición expresa para su compraventa. De hecho, la regulación introducida en su décima cláusula establece que los galardonados adquieren la propiedad de la pieza, aunque sin derechos de explotación sobre ella. No obstante, la legislación vigente no impide su venta o reventa.

Venta sin restricciones legales

El anuncio, localizado en la provincia de Córdoba, especifica que la entrega del premio se realizará en persona, en la localidad de Valenzuela, situada a unos 150 kilómetros de Málaga. Además del Goya, el vendedor, identificado como Juan P., ofrece otros objetos de coleccionismo, entre ellos dos camisetas originales del exguardameta del Real Madrid Paco Buyo (de los años 1992 y 1993) y un óleo del pintor decimonónico Josep Cusachs, valorado en 6.000 euros. Sin embargo, la pieza de mayor valor en su catálogo sigue siendo la icónica estatuilla del cine español.

No es la primera vez que un Goya sale al mercado de segunda mano. En 2016, el productor Eduardo Bajo Ulloa puso en venta el premio obtenido junto a su hermano y director Juanma Bajo Ulloa por la película Alas de mariposa (1996). En esa ocasión, el galardón se puso a la venta en una tienda de productos de segunda mano en Vitoria por un precio de 4.999 euros. La polémica generada entonces provocó que el cineasta retirara la venta y que la Academia anunciara que estudiaría medidas para regular este tipo de situaciones. A día de hoy, la compraventa de estatuillas sigue sin estar expresamente prohibida, lo que permite que estos símbolos del cine patrio puedan acabar en el mercado del coleccionismo.