Cannes planta cara al Me Too: perdona a Kevin Spacey con un homenaje a su carrera

Si cambia el viento, cambia el tiempo. Y ambos fenómenos han llegado a Cannes con la "condonación" de la deuda de famosos ocmo Kevin Spacey o Shia LaBeouf. Los dos actores cancelados por la industria norteamericana, el primero en virtud de una serie de acusaciones de presunto acoso sexual, y el segundo por un amplio abanico de controversias, se dan este mes de mayo un buen baño de multitudes en el festival de Cannes, que parece apoyar sin ambages el legado cinematografico de ambos artistas por encima de corrientes de opinión.

El caso de Spacey, de 65 años, es especialmente mediático y, con toda seguridad, molesto para los adalides del Me Too y otros hashtags reivindicativos. Porque el actor llega al mayor mercado cinematográfico del mundo en calidad de invitado de honor de la la organización sin ánimo de lucro Better World Fund. En el pasado ya fue homenajeado por el festival italiano de Taormina, una decisión que parece haber sentado cierto precedente pese a que la iniciativa transcurre en paralelo al propio festival.

Spacey fue acusado públicamente por más de una treintena de hombres de agresión sexual o comportamiento inapropiado desde 2017. A partir de ahí, el dos veces ganador del Oscar y favorito de la industria fue vetado por la misma, despedido del primer gran éxito de Netflix que él mismo ayudó a levantar, la serie House of Cards, y sometido a juicio público antes de que la Justicia pudiese aplicar su particular rodillo. Finalmente el actor fue juzgado en 2023 en Reino Unido por nueve cargos de delitos sexuales, y de todos ellos fue absuelto.

Spacey, arruinado económicamente, anunció su intención de recuperar su carrera pese a haber sido "borrado" literalmente de muchos títulos que ya había protagonizado, como el thriller Todo el dinero del mundo. A partir de ahí todo han sido triunfos (en los juzgados) para el actor, que ha ganado una demanda civil en el que se le acusaba de haber hecho una insinuación sexual al actor Anthony Rapp en una fiesta en el año 1986.

Better World Fund es una organización sin ánimo de lucro con sede en París, fundada en 2016, y la gala que patrocina no forma parte del programa oficial del festival. No obstante, es uno de los principales eventos vinculados al mismo y atrae a un gran número de estrellas invitadas. Se celebra en el lujoso hotel Carlton, ubicado en plena Croisette, donde se albergan proyecciones oficiales de Cannes.

"Better World Fund siempre ha sido partidaria del Sr. Spacey y admiradora de su trabajo, por lo que nos sentimos honrados de que nos acompañe en este acto para destacar el valor que aporta a la industria del entretenimiento", aseguran en el comunicado. Mientras tanto y pese a que Spacey no pisará ningúna alfombra roja, todavía se reserva otra actividad en el festival: interviene en el thriller The Awakening, que busca comprador, como tantos otros títulos, en ese gran mercado cinematográfico que es el festival.

En el caso de LaBeouf, que presentó en Cannes el documental Slauson Rec, se muestra la conducta agresiva del actor contra los alumnos de su centro de teatro experimental en Los Angeles. En él se explora la conducta volátil de la que hace poco más de diez años era uno de los actores con más proyección en la industria, y que más tarde cayó en desgracia por su comportamiento errático.

LaBeouf ha querido mostrar en el documental de Leo Lewis O’Neil, uno de los alumnos al que el actor dio carta blanca, su propio problema de actitud en un documental poco convencional con un fuerte contenido autocrítico. Slauson Rec ha motivado que decenas de espectadores se saliesen de la sala donde se proyectaba en el festival.