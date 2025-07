El primer director en ganar un Oscar con una película muda vuelve ahora con una historia radicalmente distinta, aunque igualmente clásica. Michel Hazanavicius estrena La mercancía más preciosa, una película de animación basada en el cuento homónimo de Jean-Claude Grumberg.

Se trata de un relato duro, contado con la sencillez formal de un cuento infantil, que aborda el Holocausto desde la perspectiva de quienes, incluso en medio del horror absoluto, decidieron hacer el bien. "Es todo el sentido de esta película: la historia de un hombre que toma la decisión de ser buena persona. Para él no es algo natural al principio, porque está inmerso en un entorno donde le dicen que los judíos son sus enemigos, y se dará cuenta de que una niña es una niña, y que no hay nada que justifique que haya que matar a una niña", señala el director en esCine.

El director francés reconoce que fue el productor, Patrick Sobelman, quien le envió el libro antes de que saliera publicado. "Después de la lectura, quedé conmocionado. Pensé que no solo era muy buen libro, sino que había material para hacer una película", explica. Hazanavicius optó por un enfoque visual deliberadamente clásico: animación en 2D, inspirada en ilustraciones de los años 30 y la pintura francesa del siglo XIX. "El 3D ni se me pasó por la cabeza. Era una imagen demasiado moderna".

Sin nombres, sin etiquetas

En la cinta, los personajes no tienen nombre. La palabra "judío" no se menciona. Hazanavicius lo justifica: "Permite que todo el mundo se pueda identificar. No se reduce al estatus de alemanes o judíos, sino que son vistos como personas. Cuando nombramos las cosas, es muy fácil que el espectador no se vea como parte de la historia. Pero si quitamos estas palabras, lo que quedan son mujeres, hombres, niños".

Un enfoque narrativo que, según él, convierte lo particular en universal. "Nos damos cuenta de que estas historias de sufrimiento, como todas las guerras del mundo, nos conciernen. Es una película que habla de esto: de gente que decide sacar la mejor versión de sí mismos".

El guion retrata momentos atroces con la sobriedad que permite el lenguaje animado. Como el de un padre que, a bordo de un tren que lo lleva a los campos de la muerte, elige lanzar a uno de sus hijos por la ventana para intentar salvarlo. "Es una elección terrible: abandonar a un hijo para salvarlo. Quizás sea una de las peores alternativas", reconoce Hazanavicius.

"No creo en el negacionismo real, pero sí en el olvido"

Uno de los momentos más crudos del filme es un diálogo en el que se alude a quienes niegan el Holocausto. Hazanavicius, sin embargo, matiza: "Creo que hoy en día no hay gente que niegue la existencia del Holocausto, pero si lo olvidan. El peligro está más bien en el relativismo, en admitir que todas las guerras son iguales. Una especie de liberación del horror".

Con La mercancía más preciosa, Hazanavicius vuelve a apostar por un cine humanista, alejado de lo comercial y centrado en decisiones individuales.

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.