Jennifer Love Hewitt responde a por qué no ha visto a Sarah Michelle Gellar en casi 30 años

Sé lo que hicisteis el último verano se convirtió en una de las películas de terror más populares de los 90, y lanzó al estrellato a sus protagonistas Jennifer Love Hewitt y Sarah Michelle Gellar, por aquel entonces dos divas de la generación millenial. La nueva secuela, que se estrenó en cines hace pocos días, recupera a ambas actrices junto a un reparto de jóvenes víctimas del psicópata del garfio.

No obstante, la propia Jennifer Love Hewitt, que vuelve a interpretar a Julie James, esta vez como una veterana profesora que advierte a los nuevos muchachos del peligro, se ha encargado ella misma de rebajar el ánimo de los fans sobre su amistad -o enemistad- con Sarah Michelle Gellar,la coprotagonista de la cinta original.

Aunque amigas en la ficción, las dos actrices apenas se conocen en la vida real, por lo que los dos iconos no mantienen relación real.

"La verdad es que ni siquiera sé qué fue ni cómo empezó todo", dijo Hewitt sobre su rumoreada rivalidad con Gellar. "Creo que la gente no quiere una historia fácil. ¿Por qué siempre tenemos que estar enfrentadas y apoyándonos mutuamente?".

"No he visto a Sarah. Literalmente, no hemos hablado desde que la vi a los 18 años, cuando se estrenó la primera película. Por eso me hace tanta gracia. La gente me decía: "Responde algo". Y yo: "¿Qué voy a decir? No la he visto". Por mi parte, estamos bien. No tengo ni idea de dónde sale esto.

Love Hewitt, por tanto, no es amiga de Gellar, aunque no hay ninguna rivalidad entre ellas y no la ha visto desde hace casi treinta años. Los seguidores de la saga han asistido ansiosos a una reunión que, en realidad, no es tal tampoco en la gran pantalla, puesto que el personaje de la segunda es asesinado en la pelicula, imposibilitando toda escena juntas. Gellar, no obstante, sí tiene una inquietante aparición estelar en la película.

La película Sé lo que hicisteis el último verano se convirtió en un éxito de taquilla en el 97, colabrando junto a Scream a restaurar la moda de los slasher de terror juvenil para toda una década. La nueva entrega no parece estar dando dólares en taquilla, con un fin de semana de apertura que no llega a correcto, aunque algunos seguidores han aprobado el regreso de los ídolos de la película original.