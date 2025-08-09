Menú
PAR-IMPAR

'Agárralo como puedas' (1988), la joya de la comedia que relanzó la carrera de Leslie Nielsen

Programa de Par-Impar con Juanma González y Dani Palacios dedicado a esta joya de la comedia, Agárralo como puedas (The naked gun).

'Agárralo como puedas' (1988), la comedia de Leslie Nielsen y los ZAZ que hace que reír duela

Este año 2025 la nueva Agárralo como puedas, con Liam Neeson interpretando al hijo del mítico Frank Drebin (mítico por las razones equivocadas) viene dispuesta a romper las taquillas del mes de agosto. Pero antes estuvo la trilogía original, encabezada por esta primera The naked gun de 1988, que lanzó la carrera de Leslie Nielsen a una nueva etapa donde se reveló con un inesperado gran actor cómico.

Una saga que, a su vez, se basó en una serie de televisión prematuramente cancelada, Police Squad, que apenas duró cinco capítulos en antena y que nunca llegó a España. Lo que sí llegó fue su adaptación al largometraje, una joya más del trío Zucker-Abrahams-Zucker bajo la lupa de Dani Palacios y Juanma González en un nuevo podcast Par-Impar de esRadio.

Si algo recordamos de Agárralo como puedas es su absurdo sentido del humor, la parodia de las películas de cine negro y la presencia de Leslie Nielsen, un actor que con los Zucker logró reciclarse en ídolo de la comedia para una última y larga etapa en su carrera. Su éxito dio para dos secuelas y un remake, el de Neeson, que también tiene su espacio en el podcast de Juanma González y Dani Palacios.

