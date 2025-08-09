Este año 2025 la nueva Agárralo como puedas, con Liam Neeson interpretando al hijo del mítico Frank Drebin (mítico por las razones equivocadas) viene dispuesta a romper las taquillas del mes de agosto. Pero antes estuvo la trilogía original, encabezada por esta primera The naked gun de 1988, que lanzó la carrera de Leslie Nielsen a una nueva etapa donde se reveló con un inesperado gran actor cómico.

Una saga que, a su vez, se basó en una serie de televisión prematuramente cancelada, Police Squad, que apenas duró cinco capítulos en antena y que nunca llegó a España. Lo que sí llegó fue su adaptación al largometraje, una joya más del trío Zucker-Abrahams-Zucker bajo la lupa de Dani Palacios y Juanma González en un nuevo podcast Par-Impar de esRadio.

Si algo recordamos de Agárralo como puedas es su absurdo sentido del humor, la parodia de las películas de cine negro y la presencia de Leslie Nielsen, un actor que con los Zucker logró reciclarse en ídolo de la comedia para una última y larga etapa en su carrera. Su éxito dio para dos secuelas y un remake, el de Neeson, que también tiene su espacio en el podcast de Juanma González y Dani Palacios.

