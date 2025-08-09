Esta semana hasta 10 títulos llegan a la cartelera y hay para todos los gustos, desde terror de la mano de Weapons a secuelas de películas míticas como Karate Kid o comedias como Ponte en mi lugar. Sin dejar de lado los estrenos de cine independiente. Los repasamos todos.

Niños desaparecidos ¿voluntariamente?

Una de las sorpresas del año en cuanto a cine de terror es Weapons. La historia nos sitúa en una tranquila ciudad norteamericana donde tiene lugar un suceso traumático: todos los niños de la clase de la profesora nueva han desparecido sin dejar rastro a las 2:17 de la madrugada. Las cámaras de vigilancia de las casas captaron cómo salieron corriendo completamente solos. Los padres rápidamente se vuelven en contra de la profesora, que sólo conserva un alumno, el único que no ha desaparecido.

Título: Weapons

Género: Terror - Misterio - Thriller

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 128 minutos

Director Zach Cregger

Reparto: Julia Garner, Josh Brolin, June Diane Raphael, Benedict Wong, Austin Abrams, Amy Madigan, Alden Ehrenreich

Fecha de estreno en España: 8 de agosto de 2025

Distribuidora: Warner Bros.

Volvemos a pulir cera

Este verano 2025 no sólo está siendo el verano de los blockbuster (Superman, Los 4 fantásticos, Jurassic World...) sino también el de algunos regresos muchos años después, concretamente 41 años. Estamos hablando de Karate Kid: Legends. En 1984 se estrenó una película que pronto sería de culto para muchos cinéfilos. Tras dos secuelas y un remake a cargo de Will Smith para potencias a su hijo, ahora llega una nueva entrega en la que lo más interesante es el encuentro por primera vez en la pantalla de Jackie Chan y Ralph Macchio, que vuelve a su papel de Daniel LaRusso.

Título: Karate Kid: Legends

Género: Drama - Acción - Familiar - Deporte

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 94 minutos

Director Jonathan Entwistle

Reparto: Jackie Chan, Ben Wang, Ralph Macchio, Joshua Jackson, Sadie Stanley, Ming-Na Wen, Wyatt Oleff

Fecha de estreno en España: 8 de agosto de 2025

Distribuidora: Sony Pictures

Una quiniela mortal

Paco León y Raúl Tejón protagonizan Uno equis dos en donde dan vida a dos amigos de unos 40 años que llevan jugando a la quiniela desde la universidad. El fin de semana que se van a la sierra con sus parejas y el compañero de trabajo, recién divorciado, de una de ellas, ya tienen acertados 12 resultados. Todo cambiará cuando termine el último partido y tengan un pleno al 15 ya que la quiniela, que estaba con un imán en la nevera, desaparezca.

Título: Uno Equis Dos

Género: Comedia - Cine negro

País: España

Año: 2025

Duración: 87 minutos

Director Alberto Utrera

Reparto: Paco León, Raúl Tejón, Kimberley Tell, Stéphanie Magnin, Adam Jezierski

Fecha de estreno en España: 8 de agosto de 2025

Distribuidora: Raabta Pictures

Cambio de cuerpo, esta vez a 4 bandas

Karate Kid no es el único viaje al pasado que tenemos esta semana en la cartelera ya que se estrena Ponte en mi lugar de nuevo, secuela de la película de 2003 protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Ambas vuelven a meterse en la piel de madre e hija, pero esta vez tienen una relación bien distinta. Ahora la que está a punto de casarse es el personaje de Lohan, que tiene un hija, con un hombre que a su vez tiene otra hija. El cambio de cuerpo será entre las 4 mujeres.

Título: Ponte en mi lugar de nuevo

Género: Comedia, Fantástica, Familiar

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 111 minutos

Director Nisha Ganatra

Reparto: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Chad Michael Murray, Mark Harmon, Stephen Tobolowsky, Christina Vidal

Distribuidora: Disney

Fecha de estreno en España: 8 de agosto de 2025

Vuelven los Futbolísimos, la gran saga literaria juvenil

Si hay una saga literaria adolescente que triunfe en España es Los Futbolísimos. Esta semana llega a la cartelera Futbolísimos 2: El misterio del tesoro pirata con la vuelta de Pakete y sus compañeros del Soto Alto FC. A Joaquín Reyes y Carmen Ruiz se une Arturo Valls.

Título: Los futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata.

Género: Comedia, Aventira, Familiar

País: España

Año: 2025

Duración: 100 minutos

Director: Miguel Ángel Lamata

Reparto: Joaquín Reyes, Arturo Valls, Carmen Ruíz, Norma Ruíz, Miguel Ángel Muñoz, William Miller.

Distribuidora: Filmax

Fecha de estreno en España: 8 de Agosto de 2025

Holocausto, olimpiadas, cine iraní y romance dramático

Entre el resto de estrenos encontramos Never alone, sobre el Holocausto en Finlandia donde un judío plantó cara a los nazis; Aquel verano en París, sobre la soledad de una joven que asiste a los Juegos Olímpicos de París; el drama romántico Indomables; la película iraní Mi postre favorito y la historia real e inspiradora Profesor Stanley Deen.

