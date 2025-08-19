Trump y Stallone prosiguen su romance e inauguran la nueva era cultural de EEUU

El presidente Donald Trump ha escenificado su toma de control del centro Kennedy de las Artes Escénicas con la promesa de inaugurar una nueva época. Y para esta nueva etapa, nuevos puntales culturales para representar a unos supuestamente renovados EEUU. Los elegidos, el actor y director Sylvester Stallone, la cantante Gloria Gaynor o el grupo Kiss se erigen así como las nuevas caras de un centro despojado ya de ideología "woke" y con nuevas butacas.

Trump inauguró su segunda mandato autonombrándose presidente de la institución y destituyendo a su directiva. Una serie de iniciativas en las que también se engloban el control de la policía local y el despliegue de la Guardia Nacional que han generado polémica en su país, y que en el ámbito estrictamente cultural también incluyen su abordaje al Instituto Smithsonian, dedicado a los grandes museos de Washington, para alinearlos con sus visiones políticas.

Con Stallone fue especialmente amigable en el acto de presentación. Trump definió el intérprete de Rocky y Rambo, que ahora triunfa con la serie The Tulsa King, como un "amigo" y una "leyenda". "Nunca se le ha dado el crédito que merece por su talento. No había nadie más que pudiera haber hecho los papeles que él hizo, de la forma en que los hizo. Ni siquiera cerca; lo han intentado, y no ha salido nada bien", recoge Efe.

El objetivo de Trump es elevar el centro a sus más altos estándares, "al nivel más alto que jamás haya alcanzado", aseguró con su retórica habitual. El año que viene, con la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos, el centro vivirá una fecha clave, recuerda LA Times.

Entre las modificaciones del presidente, que ha llenado la junta de cercanos a su administración, está un cambio de nombre y una serie de renovaciones arquitectónicas para "restaurar" su grandeza. Trump ha prometido acabar con actuaciones de artistas "drag" y un control personal de su programación.

El proceso para elegir a Stallone, Kiss o Gaynor permanece en la oscuridad. Si antes un comité bipartidista a los afortunados, este año la oficina de prensa del Kennedy Center no ha respondido a las preguntas sobre la selección. A lo largo de la historia reciente, demócratas como Warren Beatty o Barbra Streisand fueron nombrados en mandatos republicanos como el de George W. Bush, y un conservador como el actor Charlton Heston durante el del demócrata Bill Clinton.

No parece que esa vaya a ser la tesitura de la era Trump. Stallone ya fue nombrado el pasado mes de enero, junto a Mel Gibson y Jon Voight, embajador de Hollywood. Tres celebridades que han navegado a contracorriente en su adscripción política dentro de la industria, al menos de manera pública. En el acto iba a tener un importante protagonismo el cantante Paul Anka, que se bajó del mismo a última hora.

El presidente se mantuvo alejado del Kennedy Center durante todo su primer mandato, después de que en 2017 el productor televisivo Norman Lear, fallecido en 2023, asegurase que no asistiría a una celebracion en la Casa Blanca por los recortes de Trump a las artes.