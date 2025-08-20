Aubrey Plaza rompe su silencio sobre el suicidio de su marido con una extraña metáfora

La actriz Aubrey Plaza, conocida por su intervención en la última temporada de la serie The White Lotus, la comedia Parks and Recreation o sus proyectos con Marvel, rompió su silencio sobre la reciente muerte de su marido en el podcast de la también actriz Amy Poehler.

El marido de Plaza, el guionista Jeff Baena, fue encontrado sin vida por su asistente en la vivienda de Los Angeles del matrimonio el pasado 3 de enero. Aunque la pareja vivía ya separada, las autoridades reportaron que Baena se había suicidado por ahorcamiento. La actriz de 41 años pidió privacidad y se mantuvo alejada de los medios hasta ahora.

Plaza y Baena habían sido pareja desde 2011 y contrajeron matrimonio en 2021. Colaboraron en diversos proyectos cinematograficos, labrándose una importante carrera como autor en el circuito indie de Hollywood. El autor había escrito la película Extrañas coincidencias de David O’Russell y otros títulos valorados como La vida de Beth o La chica que amaba a los caballos.

En su intervención en el podcast junto a su excompañera de reparto en Parks and Recreation, la actriz describió su innegable dolor, pero lo hizo con una metáfora inesperada: recurrió a la reciente película estrenada en Apple TV+, The Gorge (aqui titulada El abismo secreto), para romper su silencio sobre el tema.

"Es como esa historia de ciencia ficción, con Miles Teller y Anya Taylor-Joy. En la trama hay un acantilado a cada lado y, en el medio, un desfiladero lleno de monstruos que intentan atraparlos. Así se siente mi duelo y mi dolor ahora mismo: como si existiera un océano inmenso de pura tristeza. A veces quiero lanzarme a él, a veces solo lo observo, pero siempre está ahí. Y esos monstruos intentan atraparme, igual que a Miles Teller en la película".

Reconoció que se trata de una "alegoría muy tonta", y hasta "una broma en cierto momento", explicó al respecto de la curiosa comparación.

Plaza aseguró que sigue procesando el suceso y que se trata de una "lucha diaria". La actriz está trabajando en diversos proyectos y presenta su película Honey don’t, junto a Margaret Qualley.

La muerte de Baena pasa por ser uno de los descubrimientos más dramáticos de los últimos meses. Ocurrió durante la gala de los Globos de Oro de 2025, cuando el director de El Brutalista, Brady Corbett, hizo referencia al suceso al recoger un premio, compartiendo sus condolencias con Plaza y la familia de Baena.