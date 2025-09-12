María Barranco: "Con la edad se te cae todo pero empiezas a valorar lo verdaderamente importante"

María Barranco, una de las grandes damas del cine español, habla sin filtros sobre la madurez, el paso del tiempo y su visión actual de la profesión. Con su característico sentido del humor y una sinceridad desarmante, la actriz reflexiona sobre lo que significa seguir en pie, activa y con ganas en una industria que no siempre lo pone fácil.

"Sí, eso es lo bueno de cumplir años, aparte de que se te cae todo", bromea entre risas. "Pero también empiezas a valorar lo verdaderamente importante: la amistad, las relaciones sinceras. El amor o el cariño tienen que ser correspondidos, eso está clarísimo", explicaba Barranco.

Con una mirada agradecida, asegura que vive esta etapa con ilusión. "Doy gracias porque estamos aquí, y espero cumplir muchos años más. No siento que la edad me limite. Espero que me sigan llamando para papeles estupendos, porque la edad también tiene personajes maravillosos".

La magia detrás de las cámaras

María recuerda con especial cariño una de sus películas más emblemáticas, en la que quedó impresionada por el talento del equipo técnico. Destaca especialmente el trabajo del director de arte Félix Murcia: "Rodamos en sitios muy distintos, como El Escorial o el Palacio del Viso del Marqués, pero gracias a Félix parecía todo el mismo lugar. Es un genio".

También tiene palabras de admiración para el director de fotografía Hans Burman, a quien define como "un grande". "Capturó toda la esencia visual de la historia. Era un lujo trabajar con él".

Risas, recuerdos y compañeros inolvidables

Entre anécdotas entrañables, Barranco recuerda el rodaje con Eusebio Poncela, con quien compartió momentos llenos de complicidad y humor. Pero si hay alguien que dejó huella por su sentido del personaje, ese fue Javier Gurruchaga: "Interpretaba al Conde Duque de Olivares y estaba tan metido que iba al Museo del Prado a verse en los cuadros. Me decía: 'Hola, Marichu, he estado en el Prado viéndome a mí, a Gabino, a Felipe IV. A ti no te he visto porque eres una simple cortesana’".

También rememora su paso por Las cosas del querer, un proyecto donde el equilibrio entre comedia y drama fue clave para construir un personaje lleno de matices. Aunque muchos recuerdan a sus compañeros de reparto, María no olvida al productor Luis Sanz: "Fue el verdadero cerebro detrás de todo. Tenía una visión clarísima".

Una de las anécdotas más divertidas la vivió durante la grabación de la canción Compuesta y sin novio, donde Luis la hizo repetir la toma varias veces… aunque al final se quedó con la primera. "A Luis le encantaba verme trabajar. Estaba hasta Antonio Molina en el estudio ese día. Fue un momentazo".

Una carrera marcada por la versatilidad

Aunque el público la identifica mucho con la comedia, María Barranco tiene un Goya por un papel dramático en Las edades de Lulú, y no rehúye hablar del éxito ni de lo que ha significado para su carrera. "El éxito nunca puede perjudicar. Ojalá vinieran muchos más como ese. Y si vienen de la mano de Almodóvar, mejor todavía".

La actriz insiste en la importancia de mantener la calma en una profesión tan incierta: "Lo mejor que puedes hacer es esperar tranquila. No vale la pena envenenarse con la ansiedad. Hay que estar positiva y confiar en que las cosas llegan".

También recuerda con emoción su trabajo con Bigas Luna y Almudena Grandes, en un papel dramático que marcó un antes y un después. Y se emociona especialmente al hablar de Todo por la pasta, dirigida por Enrique Urbizu: "Fue una película revolucionaria. La primera vez que en el cine español se oían los tiros de verdad".

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.