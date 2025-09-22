Tom Holland hospitalizado tras sufrir un accidente en el rodaje 'Spider-Man'

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day se ha visto interrumpido después de que su protagonista, Tom Holland, sufriera el pasado viernes un accidente durante una escena de acción. El actor británico, de 29 años, fue hospitalizado en Glasgow, Escocia, tras recibir el diagnóstico de una conmoción cerebral leve, según adelantó Deadline.

El percance se produjo durante una acrobacia, de acuerdo con The Sun, que también señala que otra doble de acción habría sido hospitalizada durante la misma grabación. Por el momento no han trascendido más detalles sobre su estado de salud. Un portavoz del Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra describió una llamada desde los Leavesden Studios (Watford). Según recogió el tabloide británico, afirmó: "Nos llamaron a las 10.30 de la mañana del viernes para atender a un paciente que había sufrido una lesión en Leavesden Studios in Watford". Y añadió: "Se envió una ambulancia al lugar y el paciente fue trasladado al hospital para recibir atención adicional".

Tras permanecer varias horas en observación, el intérprete recibió el alta médica. Desde entonces, Holland ha seguido las recomendaciones de los facultativos, que le han aconsejado reposo absoluto y evitar cualquier esfuerzo físico, según Entertainment Weekly. Además, una fuente de la producción citada por Deadline ha asegurado que el protagonista se tomará "un descanso por precaución" antes de reincorporarse al rodaje.

Rodaje interrumpido

El padre del actor confirmó en una gala benéfica celebrada esa misma noche que la grabación se había detenido para garantizar la recuperación de su hijo. Pese a ello, Holland acudió el sábado a un evento solidario en Londres acompañado de su prometida y compañera de reparto, Zendaya. Según People, el actor se marchó antes de lo previsto al sentirse indispuesto.

Este lunes está previsto que el intérprete se reúna con la producción para valorar los pasos a seguir y reorganizar el calendario de rodaje. Por ahora, la fecha de estreno no ha cambiado y se mantiene fijada para julio de 2026. La dirección de esta nueva entrega ha sido confiada a Destin Daniel Cretton, con quien Marvel pretende abrir una etapa renovada para el héroe arácnido.

Un nuevo comienzo

Holland ya lo había anticipado en la cuenta oficial de Instagram de la película: "La película es un nuevo comienzo. Es exactamente eso. Es todo lo que puedo decir. Es todo lo que me han permitido decir. No os preocupéis: no voy a hacerlo hoy". Una broma con la que el actor reconocía su conocida tendencia a revelar por error secretos de rodaje, algo que ya le ocurrió con Vengadores: Endgame, cuando desveló un spoiler antes del estreno.