Los 'Pequeños Calvarios' de un programa de madrugada en esRadio

El director Javier Polo estuvo en Prohibido contar ovejas de esRadio para hablar de Pequeños calvarios, una comedia negra de episodios protagonizados por, entre otros, Arturo Valls, Andrea Duro o Javier Coronas y que versa siempre sobre miserias de la vida moderna que acaban convirtiéndose en obsesivas para sus protagonistas. La película se estrena en salas españolas el viernes 24 de octubre.

Tal y como contó Polo en el programa de Felipe Couselo en esRadio, "queríamos generar sorpresa por los calvarios que acumulan; una mochila con cada vez más piedras hasta llegar a la historia del camping, la que más mal rollo genera. Al final es una película bastante experimental, un poco oscura, pero bastante canalla".

La vuelta de tuerca surrealista de las historias parte siempre de una situación reconocible, "para poder empatizar con ellas". "Quién no tiene un amigo hipocondríaco, una amiga que no soporta los ruidos… Estamos todos los seres humanos y es poner eso en el mapa; problemas del primer mundo que sacan nuestro peor lado y que debíamos ser capaces de dominar, pero no lo hacemos. Lo que me hace gracia es que parece que traigamos una solución con la película pero la realidad es que no, y eso hace gracia".

Uno de los episodios envuelve a un personaje paranoico como el interpretado por Vito Sáez, uno de los más divertidos y negros del film. "Es una persona invisible ante sus amigos y la vida, que lo único que quiere es atención y cariño y no lo recibe. Es una cena de amigos que vas pero no escuchas a nadie. Vas, cuentas tu libro y te vas a casa. Eso se representa en esa historia de cinco personajes", dijo el director en Prohibido contar ovejas.

"Es loco decir esto, pero no soy ninguno de ellos pero creo que hay cositas de todos que puedo tener. La mala baba que tiene la película no va a conectar con todo el mundo igual, pero es desde una mirada de sátira e irónica podemos poner a los Monty Phyton como referente. Podemos hacer una terapia viendo la película, pero el ser humano está destinado a tropezar con la misma piera muchas veces".

Felipe Couselo en esRadio, que llegó a entrevistar al cantante Johnny B. Zero, que tiene una importancia trascendental en la banda sonora del film, reconoció el homenaje a locutores de radio forzosamente jubilados en la historia reciente de los medios de comunicación en España y, en particular, a los programas de madrugada como el propio Prohibido contar ovejas. Javier Polo desveló que la idea del programa nocturno donde la gente llama para contar sus miserias y que articula la narración por episodios de la película es un homenaje a José Miguel López, locutor de Discópolis forzosamente jubilado "muy injusto para voces emblemáticas que era de los tres programas más oídos de Radio 3".