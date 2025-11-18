El cine, y las series, en los últimos años nos está contando historias sobre maternidad, desde maternidades tempranas a la dificultad de algunas mujeres para afrontar el cambio que supone en sus vidas la llegada de un hijo. Sin embargo, son pocas las películas en las que el personaje central es un padre y la trama aborda su dolor.

En Omaha, película que se ha visto por primera vez en España en el Festival de Cine Internacional de Gijón, vemos a un padre despertando a sus hijos al amanecer. Les pide que cojan rápido algunas cosas porque van a salir de viaje. El espectador sabe desde el principio que no serán precisamente unas vacaciones.

El director debutante Cole Webley sabe con muy pocos detalles situarnos rápidamente, es un hombre que está pasando el duelo por la muerte de su esposa y que tiene que abandonar su casa sobre la que pesa una ejecución hipotecaria. Estamos en el año 2008, en los Estados Unidos de Obama, en una casa abandonada acumula polvo un póster de John McCain.

Omaha es una película dura que destila tristeza, pero a su manera es un canto de amor a la paternidad. El director consigue emocionar de una forma concisa, sin florituras, barroquismos o melodramas.

Fotograma de 'Omaha'.

Webley nos cuenta a esCine durante una entrevista durante su estancia en el Festival de Gijón que "es una historia que se necesita, porque el mundo nos dice que en la paternidad no podemos pedir ayuda, que no podemos tener problemas porque somos los hombres masculinos y necesitamos siempre ser fuertes". Sin embargo, en Omaha vemos "a un hombre roto que necesitaba demasiada ayuda: del gobierno, de su familia, de sus hijos... y no la estaba consiguiendo. Es una historia real que sucede cada día y realmente no veo mucho eso en las películas".

La película, que se presentó por primera vez en el Festival de Sundance de donde salió con muy buenas críticas, tiene a John Magaro como protagonista. Un personaje contenido. La emoción viene de cómo mira a sus hijos pasándoselo bien ajenos a su destino. ¿A dónde van? Molly Belle Wright y Wyatt Solis son los niños encargados de interpretar a los hijos de este padre desesperado. Transmiten la alegría por la que respira la película.

La mirada perspicaz de la pequeña de 9 años es desgarradora. Es la mirada del espectador y que va tomando cada vez más conciencia de que no saldrá del cine con una sonrisa. Es impresionante la carga dramática que tienen las escenas en las que cada vez que el coche no arranca, no hace falta que el padre le diga a su hija que se tiene que bajar con él para empujar. La pequeña ha tenido que madurar a golpe de sufrimiento.

Omaha se estrenará en España a principios de 2026 y será distribuida por Avalon. Merece la pena verla en un cine, contagiarte con la emoción de la persona que está codo con codo en la butaca de al lado.