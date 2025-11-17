El dardo de Arturo Valls a los Javis

Que Arturo Valls presente todas las galas de premios y festivales de cine, por favor. Si las galas de premios, como los Goya, pueden resultar tediosas, imaginad las de inauguración de los distintos festivales de cine, no suelen destacar por su originalidad. Al final es una mera formalidad para dar por inaugurada una semana de cine en la ciudad en cuestión, ya sea San Sebastián, Sitges, Málaga..., en la que hay que presentar la Sección Oficial de películas, al jurado y entregar el primer premio honorífico.

Sin embargo, el actor y presentador demostró en la gala inaugural de la 63º edición del Festival de Cine Internacional de Gijón, que ha comenzado este fin de semana, que está en plena forma. Una buena idea y una buena ejecución, ese es el secreto. Al subir el telón del impresionante Teatro Jovellanos de Gijón veíamos al presentador dándole la espalda al público. Arturo Valls y el también actor Santiago Alverú comenzaban con un sketch que recordaba a la serie con la que precisamente Arturo Valls se hizo muy popular, Camera Café.

Arturo Valls y Santiago Alverú en la gala del FICX.

Frente a una máquina de café charlaban animadamente. Santiago Alverú comentaba que tiene a Guillermo del Toro todo el día llamándole para trabajar con él. Arturo Valls bromeaba con que a él le persiguen los Javis, de los que es muy amigo: "bueno, ahora me tendrán que llamar por separado" provocó la primera carcajada generalizada en todo el teatro. Continuaba haciendo chistes sobre Glenn Close, "que es muy cercana", que precisamente ha participado en la última película de los Javis. Una pulla a Oviedo para regocijo de los gijonenses y ya tenía al público en el bolsillo.

Massiel: "Me emborracho de mar"

En la gala se ha entregado el premio Isaac del Rivero a la trayectoria artística a la cantante y actriz Massiel (Codo con codo, Cantando a la vida, El taxi de los conflictos, La vida alegre...). Si Arturo Valls había dado hasta ese momento un recital como presentador, Massiel lo hizo al dar el discurso de agradecimiento del premio.

El vídeo deberían ponerlo en los ensayos de los Premios Goya para que en lugar de una aburridísima lista de dedicaciones (a mi madre, a mi padre, a mi abuela, a mi hermano, a mi representante...) hagan como Massiel, sin leer hizo un discurso divertido a la vez que emotivo mencionando a personas importantes en su trayectoria, incluida su familia. Y una duración perfecta.

'Massiel en el escenario del Teatro Jovellanos'.

La tanqueta de Leganitos empezó recordando los orígenes gijonenses de su familia, y cuando pensábamos que el discurso sería lacrimógeno salió el genio de la cantante: "Cada vez que vengo me acatarro porque voy a esa esquina de la casa de la familia Cueto y no sé si me emborracho de mar, porque realmente me cojo unos berrinches... que hoy no he podido ni ir a comer, estaba con el señor Frenadol en la cama. Claro, a los 78 años, ¿Con quién coño vas a estar?".

Escucha el audio de un fragmento del discurso de Massiel en el que también tuvo un bonito recuerdo para el Dúo Dinámico.

Tras bajar del escenario aparecía en el patio de butacas para sorprenderla el cantante Rodrigo Cuevas que cantaba a dúo con Massiel su tema Eres.

Massiel y Rodrigo Cuevas cantando a dúo 'Eres' tras la entrega a la cantante del premio a toda su carrera en el @Gijonfilmfest. El teatro Jovellanos totalmente entregado. pic.twitter.com/3sPvSFDAPK — Sergio Pérez Sánchez (@sperezsanchez) November 16, 2025

Y como la noche había entrado ya en terreno musical, no podía terminar de otra forma. Tras la gala se proyectaba la película inaugural, Blue Moon, una fantástica película sobre el final de uno de los grandes letristas norteamericanos, Lorenz Hart al que da vida un impresionante y oscarizable Ethan Hawke. Por ello, Arturo Valls cerró la gala cantando Fly to the moon de Sinatra.