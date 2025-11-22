¿Qué pasaría si tu hija, o sobrina, o hermana, decide meterse a monja en un convento de clausura? Todo tipo de reacciones se suceden en Los domingos, la película de Alauda Ruiz de Azúa que ha arrasado en el festival de San Sebastián y seguramente tendrá mucho que decir en los premios Goya.

En compañía de Noemí Guillermo y junto a la periodista Carmen Arreaza, los chicos de Par Impar analizan una película tan aparentemente sencilla como, en realidad, compleja, que ha logrado congraciar a todos los espectros de opinión política e ideológica: todos encuentran dónde justificar un punto de vista que, sin embargo, la película expone de manera clara.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.