Kevin Spacey confiesa que sobrevive como un vagabundo: "Estoy viviendo en hoteles"

"Estoy viviendo en hoteles, estoy viviendo en Airbnbs". Son palabras del dos veces ganador del Oscar Kevin Spacey, que se declaró oficialmente un sin techo después de que su carrera en Hollywood se destruyera por una serie de acusaciones sexuales de las que finalmente fue exonerado en los tribunales.

"Voy donde hay trabajo. Literalmente no tengo hogar, es lo que trato de decir… Los gastos de estos últimos siete años han sido astronómicos. He tenido muy pocos ingresos y muchos gastos.", reveló Spacey en una entrevista en The Telegraph.

Ya el año pasado el actor de Seven y Margin Call no pudo evitar romper en llanto en el programa Piers Morgan Uncensored, revelando que había tenido que vender su casa y otras propiedades para poder sufragar los gastos de su defensa. Spacey fue despedido de manera fulminante de House of Cards en 2017 por Netflix, dando fin a una colaboración que lanzó las series en streaming de la hoy multimillonaria plataforma.

Una treintena de hombres acusaron públicamente a Spacey por agresión sexual o comportamiento inapropiado, acusaciones de las que posteriormente salió absuelto, pero que finiquitaron la carrera del dos veces ganador del Oscar por American Beauty y Sospechosos habituales.

No obstante, Spacey aseguró también que su regreso está en marcha. "Estamos en contacto con personas muy influyentes que quieren que vuelva a trabajar", dijo al diario The Telegraph. "Y eso sucederá en el momento oportuno. Pero también creo que lo que la industria parece estar esperando es una autorización, de alguien que ocupe una posición de enorme respeto y autoridad".

"Así que mi impresión es que si Martin Scorsese o Quentin Tarantino llaman mañana, todo acabará", dijo esperanzado. Compañeros de profesión de Spacey como Liam Neeson o Sharon Stone emplazaron ya a la industria a perdonar a Spacey y permitirle regresar al trabajo en Hollywood.

El actor hizo frente a nueve cargos de delitos sexuales en el Reino Unido y ganó una demanda civil en Estados Unidos tras ser acusado de una insinuación sexual no deseada en una fiesta en 1986.