Muere Julio Fernández, creador de la mítica Filmax y la Fantastic Factory

Julio Fernández Rodríguez, fundador del grupo Filmax y su presidente hasta 2010, además de impulsor del cine de género fantástico y de terror con la Fantastic Factory, falleció este lunes 17 de noviembre en Miami a los 78 años, ha informado este martes la empresa audiovisual con sede en Barcelona.

Nacido en A Fonsagrada, Lugo, Fernández inició su aventura en el mundo del cine en 1983, viajando a Hollywood para traer a España largometrajes que se convertirían en grandes éxitos. Pocos años más tarde (1987) adquirió la marca Filmax, con la que construyó una de las empresas históricas del sector cinematográfico español.

Así, convirtió una empresa que hasta entonces solo era distribuidora en uno de los principales estudios independientes del país y en productora de cine y televisión.

Desde entonces, Filmax ha producido más de cien largometrajes, como El maquinista, con Christian Bale y dirigida por Brad Anderson; El perfume, dirigida por Tom Tykwer; la saga de terror [REC], de Jaume Balagueró y Paco Plaza; Transsiberian, con Woody Harrelson y Emily Mortimer y dirigida por Brad Anderson; The Way, de Emilio Estévez con Martin Sheen, y Mientras Duermes, de Jaume Balagueró, protagonizada por Luis Tosar y Marta Etura.

Con profundo pesar os informamos del fallecimiento de Julio Fernández, fundador de Filmax y su presidente hasta 2010. Julio fue un visionario cuya pasión, creatividad y liderazgo hicieron posible que Filmax se convirtiera en un referente del cine y la animación. pic.twitter.com/pF9XEUVQQx — Filmax (@filmax) November 18, 2025

Más recientemente, ha llevado a la gran pantalla producciones como 100 metros, de Marcel Barrena con Dani Rovira, Karra Elejalde y Alejandra Jiménez; Musa, de Jaume Balagueró, que contó con Christopher Lloyd, Manuela Vellés y Leonor Watling en su elenco de actores, y No Matarás, dirigida por David Victori y protagonizada por Mario Casas.

Las últimas producciones han sido El maestro que prometió el mar, coproducida junto con Minoría Absoluta y Lastor Media y protagonizada por Enric Auquer y Laia Costa; y La ermita, coproducida junto con Bixagu Entertainment, una fábula sobrenatural dirigida por Carlota Pereda y protagonizada por Belén Rueda.

Cine fantástico internacional

Julio Fernández fue además un referente en la producción de cine fantástico y de terror, como el sello de la Fantastic Factory. Como explica Juan Luis Daza en el libro 'Fantastic Factory: El cine de los condenados', en el año 2000 se asoció al cineasta estadounidense Brian Yuzna para crear una productora de cine de género con sede en Barcelona.

A lo largo de cinco años y nueve películas, la Fantastic Factory produjo títulos como Faust: La venganza está en la sangre y Bajo aguas tranquilas.

"Fernández y Yuzna lucharon por un sector de la industria española necesitado de nuevas producciones que recuperaran el legado de aquellas obras de culto de los años 60 y 70 que atravesaron fronteras y dieron a conocer internacionalmente a autores como Narciso Ibáñez Serrador, Jesús Franco o Paul Naschy", asegura Daza.

Fernández fue miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, consejero de la directiva de EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), presidente de la AEGACAT (Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña) y ha recibido numerosos reconocimientos como la Medalla Castelao del Gobierno de Galicia o las llaves de la ciudad de Barcelona y de Miami.

Según ha explicado a EFE Carlos López, alcalde de A Fonsagrada (Lugo), cuna del productor, los restos mortales de Fernández serán trasladados a su tierra natal, donde la idea es rendir homenaje a uno de sus vecinos más ilustres.