'La larga marcha', la adaptación más brutal y política de Stephen King no debe pasar desapercibida

La trama de La larga marcha se sitúa en un Estados Unidos totalitario y empobrecido, donde cada año un grupo de decenas de jóvenes son elegidos para participar en una caminata brutal. Tienen que mantener un ritmo mínimo obligatorio: si bajan de velocidad o se detienen, reciben hasta tres advertencias; la cuarta, les cuesta la vida.

Una odisea donde, al contrario de la inminente The Running Man, también basada en un relato de Bachman, se prioriza el realismo sobre el espectáculo. La larga marcha se perfila como una de las adaptaciones más reflexivas de Stephen King, en la liga de Cuenta conmigo o Cadena Perpetua, centrando sus miras en la amistad entre los chicos protagonistas.

El protagonista es Ray Garraty (interpretado por Cooper Hoffman), quien se une a la marcha con la esperanza de salvar a su familia. Durante la caminata forma lazos con otros participantes como Peter "Pete" McVries (David Jonsson), mientras enfrentan el dolor físico, el agotamiento mental y las injustas reglas del régimen, personificado por un enigmático oficial llamado "el Mayor" (Mark Hamill).

En la videocrítica de Juanma González para el canal @LDCultura te contamos todo lo necesario para que sepas de antemano cómo es la película dirigida por Francis Lawrence (Soy leyenda, Los juegos del hambre).