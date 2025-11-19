El retorno de la lista negra de Hollywood: problemas para Mel Gibson y Kevin Costner

Nueva entrega de videonoticias de cine y series para el canal @LDCultura de la mano de Juanma González. Hablamos del turbio futuro de Kevin Costner, de la venta de Warner Brothers (ahora se ha sabido que un fondo público saudí aportará una importante cantidad de dinero por su compra) y del biopic de Stallone durante el rodaje de Rocky que ya está en marcha.

Respecto a La Resurrección de Cristo, te adelantamos que el actor finlandés Jaakko Ohtonen sustituirá a Jim Caviezel como Jesucristo. El segundo no regresará al papel que interpretó en La Pasión de 2004, ya que Gibson decidió utilizar un nuevo reparto por la naturaleza no lineal de la trama del nuevo film, que llegará dividido en dos partes.

¿Y qué ocurre con Kevin Costner? A la estrella de Yellowstone, que parecía plenamente recuperada desde el éxito de la serie, le empiezan a surgir problemas por todas partes. Un artículo en una destacada publicación norteamericana recopila declaraciones y situaciones que le podrían llevar de nuevo a la lista negra de la industria.

Estas y otras noticias te las contamos desde un prisma diferente y personal. Atento porque estas son las películas que se están preparando ahora y marcarán la agenda de 2026, de modo que no las olvides.

No te olvides de dejar tu "like", seguir el canal y dejar tu comentario para apoyarnos, así como esguir a Juanma González en X: @confecinepata. ¡Nos sirve para mucho!