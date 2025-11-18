¿Puede Arabia Saudí comprar Warner Bros? La pista que indica que así es

La venta de Warner Bros es un hecho. El cómo, por cuánto y cuándo se anunciará todavía pende de un hilo… uno en el que, no obstante, un cuarto y nuevo candidato filtrado en las últimas horas tendría las de ganar.

A las ofertas presentadas de manera reiterada por Paramount Skydance, el estudio dirigido ahora por David Ellison (muy cercano al presidente Donald Trump), Netflix (que daría el salto a la distribución en cines) y Comcast, que también habría optado a una fusión con el estudio, se añade ahora Arabia Saudí a través de un fondo de inversión que habría presentado la oferta más sustanciosa con notable diferencia.

Solo quedaría una firma para finiquitar el trato, asegura Patrick Caligiuri en su cuenta de Instagram, reiterando fuentes de toda solvencia que anteriormente habrían dado en la diana con exclusivas.

La cantidad ofrecida por los saudíes sería de 70.000 millones de dólares, superando los 60.000 de Paramount. Y es que el país está iniciando un proceso de hacerse con medios de comunicación que ya ha comenzado con EA Sports o Liv Golf, en el ámbito de los videojuegos y las retransmisiones deportivas.

Comcast, conglomerado que incluye a los estudios NBCUniversal y Sky, también estaría incluido en el trato, asumiendo quizá la propiedad de elementos adicionales del estudio como, por ejemplo, la plataforma de streaming HBO Max (que silenciosamente sigue recortando contenido a sus usuarios).

Se trata de una información que naturalmente "podría estallarme en la cara", asegura Caligiuri, que precisamente cita el silencio de otros medios de comunicación del cine y el entretenimiento, concentrados en la oferta de Paramount y Ellison, para reforzar su versión de los hechos. El anuncio de David Zaslav, presidente de Warner-Discovery que conservaría de algún modo su posición en la transición, estaría previsto para algún momento de diciembre.

Mientras, los fanáticos de DC y el universo de superhéroes cancelado por Zaslav y su nueva ejecutiva en DC Studios liderada por James Gunn se frotan las manos. Zack Snyder, anterior responsable de la gigantesca franquicia, es conocido por su cercanía al jeque Turki Alalshikh, responsable de GEA (General Entertainment Authority y expropietario de la Unión Deportiva Almería), entidad responsable de regular el sector en el país asiático, ya maneja un proyecto financiado por Alalshikh.

Se trata de una película de gran presupuesto ambientada en el mundo de la UFC (Ultimate Fighting Championship) que podría ser el prólogo a una recuperación del anterior universo de superhéroes liderados por el Superman de Henry Cavill.