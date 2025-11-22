Las navidades están a la vuelta de la esquina y empiezan a llegar los grandes estrenos, esta semana se estrenan 10 películas. Por ejemplo, Wicked: Parte 2, la precuela de El mago de Oz. Para los amantes del cine de acción llega una buena opción, The running man, adaptación de la novela de Stephen King sobre un reality show en el que puedes morir. También llega una secuela que es aún mejor que su predecesora, Sisu: Camino a la venganza, la versión de Drácula de Luc Besson y un George Clooney como la última gran estrella de Hollywood.

Los repasamos todos sin spoilers, pincha en el audio para escuchar todos los detalles.

La enfermedad que convierte a las personas en mármol

La directora francesa Julia Ducournau es sin duda una de las cineastas más singulares de nuestro tiempo. Tras ganar la Palma de Oro en Cannes con Titane, estrena este fin de semana Alpha. La historia nos sitúa en algún momento de los años 80 y aborda cómo una niña problemática de 13 años, que vive con su madre soltera, descubre las consecuencias de una terrible enfermedad a través de su tío.

Las personas que padecen esa enfermedad terminan convertidos en estatuas de mármol. Poco a poco van perdiendo la movilidad, y conforme más bellos se hacen, auténticas estatuas griegas, más humanidad van perdiendo. Alpha es realmente una alegoría que habla del sida sin llegar a nombrarlo en ningún momento. La directora ha querido centrarse en las consecuencias de la estigmatización.

Título original: Alpha

Género: Drama

País: Bélgica, Francia

Año: 2025

Duración: 131 minutos

Dirección: Julia Ducournau

Reparto: Golshifteh Farahani, Tahar Rahim, Emma Mackey

Fecha de estreno en España: 21 de noviembre de 2025

Distribuidora: Caramel Films, Youplanet

Brujas malas, buenas y un mago dictador

El Mago de Oz es un auténtico fenómeno en Estados Unidos. En Broadway lleva más de 20 años triunfando el musical Wicked, la precuela que cuenta cómo la bruja del oeste se volvió malvada. La adaptación cinematográfica se ha dividido en dos partes, la primera se estrenó en la Navidad del año pasado, recaudando casi 800 millones de dólares. Esta semana llega el desenlace, Wicked Parte 2.

La segunda entrega nos presenta el enfrentamiento de Elphaba, la futura Bruja Mala del Oeste, con el Mago de Oz, un personaje al que en la primera entrega se le cayó la careta. Entretanto, Glinda se está convirtiendo en la emblemática Bruja Buena. ¿Y aparece Dorothy? Pues sí, pero sin rostro, algo que es todo un acierto. Por un lado, la historia no es la de Dorothy, sino la de las brujas. Por otro, la mayoría de los espectadores tienen en su mente a Judy Garland.

Título original: Wicked: For Good

Género: Romántica, Musical, Fantástica, Familiar

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 138 minutos

Dirección: Jon M. Chu

Reparto: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Peter Dinklage

Fecha de estreno en España: 21 de noviembre de 2025

Distribuidora: Universal Pictures

'Wicked Parte 2'.

Un reality show mortal

The Running Man es una película basada en una novela de Stephen King, y es la tercera que llega a los cines en tan solo un mes (La vida de Chuck y La Larga marcha). En un futuro cercano y distópico The Running Man es el programa de TV más visto. Se trata de un juego macabro, y mortal, de supervivencia en el que los participantes, los Runners, deben evitar ser asesinados durante 30 días. El premio es de mil millones de dólares.

Si están pensando que esta película ya la han visto es porque en 1987 se estrenó Perseguido, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Sin embargo, The running man no es un remake, sino que adapta la novela de otra forma que tiene grandes diferencias con la película ochentera. En esta ocasión el protagonista no es un recluso sino un obrero en paro (Glen Powell) necesita dinero para las medicinas de su hija enferma. Pronto se convertirá en el favorito del público y descubrirá cómo el sistema quiere destruirlo con manipulaciones.

Título original: The running man

Género: Acción, Ciencia-ficción

País: Reino Unido, Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 133 minutos

Dirección: Edgar Wright

Reparto: Glen Powell, Josh Brolin, William H. Macy, Lee Pace, Michael Cera, Colman Domingo, David Zayas, Jayme Lawson, Emilia Jones

Fecha de estreno en España: 21 de noviembre de 2025

Distribuidora: Paramount Pictures

'The running man'.

Un nuevo Drácula, la historia de siempre

Drácula ha sido llevado al cine en más de 500 ocasiones, desde dramas a disparatadas comedias e incluso películas de animación. Esta semana llega la versión del director francés Luc Besson, Drácula. Un príncipe del siglo XV renuncia a Dios tras morir su esposa convirtiéndose en un vampiro. Tras vagar solitario durante siglos encuentra a una mujer en el Londres del siglo XIX que es el vivo retrato de su desaparecida esposa.

Título original: Dracula: A love tale

Género: Drama, Terror, Romántica, Fantástica

País: Francia, Reino Unido

Año: 2025

Duración: 129 minutos

Dirección: Luc Besson

Reparto: Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Guillaume de Tonquédec, Ivan Franek

Fecha de estreno en España: 21 de noviembre de 2025

Distribuidora: Vértice Cine

George Clooney, la última gran estrella

¿Qué hay detrás de la fama? ¿Los actores mundialmente conocidos tienen amigos de verdad? De eso trata Jay Kelly, película protagonizada por George Clooney que da vida a una de las últimas leyendas de Hollywood. Al final parece que su único amigo es alguien a quien paga, su representante Adam Sandler.

Título original: Jay Kelly

Género: Drama

País: Italia, Reino Unido, Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 132 minutos

Dirección: Noah Baumbach

Reparto: George Clooney, Laura Dern, Adam Sandler, Patrick Wilson, Billy Crudup, Isla Fisher, Emily Mortimer, Riley Keough, Greta Gerwig

Fecha de estreno en España: 21 de noviembre de 2025

Distribuidora: TriPictures

Enfrentándose al Ejército Rojo

De Finlandia llega una secuela, Sisu: Camino a la venganza. Nuestro protagonista tras volver a su casa tras enfrentarse a soldados nazis para proteger el oro que había encontrado, descubre que esas tierras han pasado a ser suelo de la Unión Soviética tras los tratados que ponían fin a la Segunda Guerra Mundial. Ahora se enfrentará al Ejército Rojo.

Título original: Sisu: Road to revenge

Género: Acción, Bélico

País: Finlandia, Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 88 minutos

Dirección: Jalmari Helander

Reparto: Jorma Tommila, Stephen Lang

Fecha de estreno en España: 21 de noviembre de 2025

Distribuidora: Sony Pictures

'Sisu: Camino a la venganza'.

División Azul, cine nórdico y drama español

Además se estrena la película española La bala, dirigida y protagonizada por Carlos Iglesias que lleva al cine una historia real de la División Azul; la película noruega Sueños en Oslo donde una joven se enamora de su profesora; el drama español Aullar una bailarina de un club nocturno que se reencuentra con su padre alcohólico; y la cinta de animación Olivia y el terremoto invisible.