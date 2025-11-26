Julia Ducournau: "Para mí el cuerpo es un lugar donde todos podemos involucrarnos"

Alpha, la nueva película de Julia Ducournau, directora ganadora de una Palma de Oro del Festival de Cannes, reflexiona sobre el estigma social, el trauma generacional y la vulnerabilidad del cuerpo en plena crisis sanitaria invisible. Alpha es una adolescente problemática que se dará de bruces con una enfermedad que convierte en mármol a las personas afectadas. La joven lo vivirá a través de su tío y con el miedo de haberse contagiado ella al hacerse un tatuaje casero.

La directora ha pasado por el micrófono de esCine y ha explicado por qué decidió no mencionar explícitamente el SIDA en el largometraje, sino usar la alegoría. "Si hubiese hecho una película sobre el SIDA, no hubiera hecho esta película sino otra más histórica", ha comenzado afirmando. Para ella, lo más importante no es la enfermedad en sí, sino "cómo se esparce el miedo, cómo puede impulsar al ser humano a dejar fuera a otras personas y estigmatizarlas".

La directora ha subrayado cómo ese miedo recorre cada rincón de su relato. Describe a la madre, médica de profesión, como figura racional y equilibrada, pero que se rompe cuando la enfermedad afecta a su propia familia "solo porque no encuentra una solución, y se siente impotente". Ducournau ha señalado que incluso aquellos personajes que parecen fuera del miedo, terminan por sucumbir a él, pues "el miedo está en todas partes en la película".

El papel del cuerpo y la belleza

Para Ducournau, su cine tiene una relación muy íntima con el cuerpo. Ha afirmado que socialmente "el cuerpo es un lugar íntimo y secreto", y que su misión artística pasa por mostrar su vulnerabilidad: "El cuerpo representa la mortalidad, el tiempo y nuestro miedo del tiempo, es un lugar de extrema vulnerabilidad." Sin embargo, al visibilizar esa fragilidad, busca generar empatía: "Para mí el cuerpo es un lugar donde todos podemos involucrarnos, es un sitio de comunión donde todos somos iguales".

Una de las decisiones estéticas más potentes de Alpha es la transformación que sufren los enfermos: "El cuerpo se convierte en mármol, fue algo que elegí para elevar las vidas y las muertes de los infectados a un estado de desigualdad, que son tratados como parias en la sociedad, y hacer que su vida y su muerte sean mucho más noble de lo que la sociedad siente". Ducournau ha explicado que no quería provocar asco o terror, sino "presentarlos como bellos".

Desde su presentación, la película ha sido leída como una alegoría del VIH/SIDA, situando su relato en una época en la que predominaban el miedo, la discriminación y el silencio social. Ducournau ha invitado a reflexionar sobre cómo en sociedad enfrentamos la enfermedad, la marginación y la muerte: "El deber de actuar moralmente, luchar contra estos miedos para respetar la vida de los demás y preocuparnos por los que necesitan que les cuidemos".

