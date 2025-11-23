Lobezno reapareció después de la caída de X y lo hizo de la mano de Saladin Ahmed al guion y Martin Cóccolo al dibujo. El uruguayo pasó de dibujar a Thor a mostrar su maravilloso arte en la cabecera de Wolverine.

A nivel argumental, Ahmed nos coloca a Lobezno lejos de la Patrulla X viviendo con una manada de lobos. Un miembro de los X-Men intentará localizarle para traerlo a casa, pero por el camino aparecerá un viejo enemigo y una especie de sustancia parecida al simbionte Venom que veremos qué acontecimientos nos trae en el futuro.

En esCine entrevistamos a su dibujante y analizamos los aspectos artísticos y vitales del personaje. Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.