La Vinuteca en esCine

Martín Cóccolo, dibujante de Lobezno en Marvel: "Logan es muy humano, pero en su modo berserker debe ser una bestia"

Sergio Pérez y David Vinuesa entrevistan al dibujante de Lobezno en Marvel y analizan los aspectos artísticos y vitales del personaje.

La Vinuteca: Con Martin Cóccolo, dibujante de Lobezno

Wolverine

Lobezno reapareció después de la caída de X y lo hizo de la mano de Saladin Ahmed al guion y Martin Cóccolo al dibujo. El uruguayo pasó de dibujar a Thor a mostrar su maravilloso arte en la cabecera de Wolverine.

A nivel argumental, Ahmed nos coloca a Lobezno lejos de la Patrulla X viviendo con una manada de lobos. Un miembro de los X-Men intentará localizarle para traerlo a casa, pero por el camino aparecerá un viejo enemigo y una especie de sustancia parecida al simbionte Venom que veremos qué acontecimientos nos trae en el futuro.

En esCine entrevistamos a su dibujante y analizamos los aspectos artísticos y vitales del personaje. Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.

