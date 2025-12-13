En internet hay que tener mucho cuidado con las estafas. Uno de los engaños más habituales es ligar haciéndose pasar por alguien joven y atractivo. O incluso famoso, que se lo digan a la señora de Granada que creía que estaba mandando dinero al mismísimo Brad Pitt.

Esta es la premisa de El profesor, película inspirada en hechos reales que acaba de terminar su rodaje. En ella Javier Gutiérrez se enamora de una modelo colombiana veinte años menor. El profesor universitario cae rendido ante una joven que nunca quiere hablar por videollamada… solo por chat. Todo parece demasiado bonito para ser cierto. Así que Carlos lo arriesgará todo por un amor que creía que nunca llegaría, y que puede que ni siquiera sea real.

Javier Gutiérrez en 'El profesor'.

La nueva película de Daniel Castro es una comedia con tintes dramáticos que aborda temas actuales como la soledad y el autoengaño, combinando humor y emoción, para ofrecer una mirada honesta sobre la vulnerabilidad digital, la necesidad de afecto y el deseo de creer. La película ha sido rodada entre España y Colombia.

Javier Gutiérrez ha asegurado que lo que le llamó la atención de El Profesor es que "es una historia que demuestra cómo el amor nos convierte en seres frágiles y vulnerables, perdidos en una sociedad cada vez más abocada a la soledad. Un guion brillante y divertido". ¿Existirá realmente esa modelo colombiana que enamoró al profesor universitario? Lo descubriremos en cines en 2026.

Amor y un trío amoroso con Hugo Silva

La nueva comedia romántica Gente que conocemos en vacaciones está basada en la novela superventas de Emily Henry y dirigida por Brett Haley. Llegará en enero para contarnos el último viaje de Poppy y Alex para salvar su amistad, enfrentándose a sus sentimientos románticos no confesados.

Rodaje de 'Amor para adultos'.

Hugo Silva protagoniza Amor para adultos, dando vida a un empresario de éxito atrapado entre la lealtad a su esposa Noelia, y la pasión y ambición que comparte con su amante y socia. En el reparto le acompañan Leonor Watling, Esther Acebo y Gorka Otxoa. Dirigida por Fernando Izquierdo, la película se basa en el aclamado thriller danés que exploró los límites del compromiso matrimonial y la traición.

Sergio García y Yadira Márquez, de SY Cinema, cuentan además en esCine cómo es Te odiaré hasta que te quiera, película dirigida por Marçal Forés (A través de mi ventana), y escrita por él mismo junto con Eduard Sola (Querer, Casa en llamas), que nos trae a los personajes que ya han enamorado a más de 220 millones de fans por todo el mundo. El film está protagonizado por los jóvenes talentos Michelle Moriarty, Harrison Aston, Jordan Elsass y Lashay Anderson.

Reparto de 'Vida perra'.

También traen noticias del mundo del cine como la nueva serie de Netflix, Salvador, protagonizada por Luis Tosar y Claudia Salas; el inicio de rodaje de Vida perra, serie en la que coincidirán fuera de La que se avecina Fernando Tejero, Carlos Areces y Jordi Sánchez y la serie cómica original de HBO, Rooster.

