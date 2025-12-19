Oliver Laxe acerca a España a los Óscar: 'Sirat' supera el primer corte en cinco categorías

El cine español recibe buenas noticias desde el otro lado del Atlántico. La película Sirat, dirigida por Oliver Laxe, ha logrado superar la exigente selección inicial de la Academia de Hollywood, la denominada shortlist, posicionándose como candidata en un total de cinco categorías.

El anuncio realizado este martes confirma las aspiraciones de la producción gallega, que no solo busca la nominación final a Mejor Película Internacional, sino que también ha convencido a los académicos en los apartados técnicos y artísticos de Mejor Sonido, Mejor Música Original, Mejor Casting y Mejor Fotografía.

El calendario fija ahora dos fechas clave en el horizonte de la producción: el próximo 22 de enero, momento en el que se desvelarán las nominaciones definitivas, y el 15 de marzo, día elegido para la celebración de la gran ceremonia del cine mundial.

Cabe recordar que Sirat fue la apuesta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para representar a España, imponiéndose en la selección interna a las propuestas Sorda, de Eva Libertad, y Romería, de Carla Simón.

Con este paso adelante, la cinta mejora los resultados de la campaña anterior, cuando la candidata española, Segundo Premio, dirigida por Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, no logró acceder al selecto grupo de finalistas en la carrera por el Óscar.