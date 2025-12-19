La respuesta judicial del cineasta Carlos Vermut, acusado desde El País de violencia sexual con base en el testimonio de seis mujeres anónimas en lo que supuso el gran intento del diario de generar un MeToo español, da un gran paso adelante en los tribunales.

Tal y como informa El Mundo, la demanda del director de Magical Girl contra la exdirectora Pepa Bueno y los periodistas Gregorio Belinchón, Ana Marcos y Elena Reina sale adelante tras "dos años en los que no existe denuncia, investigación policial o judicial ni, por supuesto, condena alguna".

En un comunicado emitido por el propio Vermut, éste asegura que todas sus relaciones han sido consentidas, de lo que eran "plenamente conscientes los propios autores de los reportajes, a pesar de lo cual decidieron publicarlos". Un paso adelante que sucede la misma semana en el que la Fiscalía ha decidido no acusar al expolítico de agresión sexual tras la exposición de la actriz Elisa Mouliáa.

El cineasta cita la publicación del libro A mí no me ha pasado nada o la aparición de su autora, Ana Marcos, en el pódcast Saldremos mejores, donde ella misma se ratifica en que " A lo mejor estas mujeres no quieren que este tipo vaya a la cárcel. O sea, no están buscando eso. A lo mejor lo que quieren es que deje de hacer lo que está haciendo".

Lo mismo para Gregorio Belinchón -señala Vermut- que en el pódcast Así se rompió el silencio de los abusos en el cine "relató los hechos como si hubiera habido un forcejeo, con agresión física e inmovilización, mientras que en el reportaje que él mismo firmó la versión era otra".

Vermut, sin embargo, asegura que los titulares y textos no se refieren a conductas reprobables, sino como autor de conductas tipificadas como delito de agresión sexual en más de 20 artículos y pódcast, tal y como recuerda el diario El Mundo.

El antaño célebre director de cine asegura que su objetivo es que "un medio de comunicación no puede presentar como culpable de graves delitos a quien no lo es, y que, en nombre del activismo o bajo el paraguas del periodismo, nadie más vea vulnerados sus derechos fundamentales".