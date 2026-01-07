Desde que Eon Productions, la empresa responsable de la práctica totalidad de los títulos de 007 "oficiales", vendiera los derechos del personaje a Amazon, la multinacional se ha lanzado a un secreto y enorme proceso de casting para elegir al próximo James Bond.

Naturalmente, los rumores no han dejado de correr en torno a quién sucederá a Daniel Craig como agente con Licencia para Matar, pero existen medios que por fin se están tirando a la piscina. Tras barajarse nombres como Harris Dickinson, Tom Holland, Jacob Elordi o Aaron Taylor-Johnson, el actor responsable de encarnar a 007 en la pelicula que ya prepara el canadiense Denis Villeneuve (Dune) será el británico Callum Turner.

Callum Turner | Cordon Press

Turner, visto en la saga Animales Fantásticos del universo Harry Potter, o en la serie de Apple TV Los amos del aire, ya estaría confesando a sus allegados que ha sido elegido nuevo agente 007, según ha publicado el Dario británico Daily Mail. Turner ya figuraba en la breve lista de favoritos al papel para el título conocido hasta ahora como Bond 26.

"Ha ido contándolo por toda la ciudad. Callum es el nuevo Bond, está confirmado. Todo su círculo lo comenta. Es el secreto peor guardado ahora mismo", han asegurado al medio sin que, sin embargo, exista cualquier tipo de confirmación oficial.

Callum Turner, nacido en 1990 en Londres, está comprometido con la cantate Dua Lipa, con la que mantiene una relación desde 2014. Antes de dedicarse plenamente a la actuación, trabajó como modelo, aunque su carrera actoral comenzó en producciones televisivas británicas. Turner también ha destacado en películas como Green Room, Queen and Country y Remando como un solo hombre, y ha participado en series aclamadas como Guerra y Paz y The Capture, consolidándose como un actor sólido y respetado en la escena británica.

La imagen madura pero todavía con rasgos juveniles de Turner, de 35 años, encajaría con la filosofía del nuevo estudio de buscar un rostro nuevo que pueda proyectarse a lo largo de varias películas. A lo largo del año se especuló con un proyecto sobre un "viejo Bond" que volvería a traer a la pantalla a Pierce Brosnan, ya sea película o serie, pero hasta ahora no ha habido confirmación al respecto.