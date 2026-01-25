Óscar Casas sobre su primera escena con Ana Mena: "Me caí con la moto en el rodaje, me quise hacer el chulo"

Óscar Casas y Ana Mena protagonizan Ídolos, película sobre el mundo del motociclismo en la que Edu (Casas) es un piloto joven con talento salvaje que necesita disciplina. Una importante escudería le ofrece ser el segundo piloto del equipo. El problema es que le ponen como entrenador a todo un campeón del mundo que resulta que es su padre, el que le abandonó siendo un niño. Una de las reglas que le impone es ‘nada de chicas’, justo cuando conoce a Luna (Ana Mena).

El actor ha explicado en esCine que para esta película "me pusieron a un equipo espléndido alrededor" como el expiloto de MotoGP Sergio García, "fue uno de mis maestros durante un mes y medio, además de conocer a todos los pilotos, que me dieron la facilidad de poder ser completamente fiel".

Ana Mena y Óscar Casas en esCine.

Para Ana Mena, que no es la primera vez que trabaja como actriz, ha sido "una experiencia increíble, hemos rodado en carreras reales, la película tiene una veracidad y una realidad que solo lo tiene si lo haces así". La artista tuvo que compaginar el rodaje de Ídolos con el fin de su gira, "fue muy loco, prácticamente no pasaba por mi casa, iba a rodaje con dos maletas gigantes más grandes que yo". Sin embargo, destaca "la suerte gigante de tener este guion en las manos y hacerlo con este elenco, estar rodeada de estos actorazos e interpretar a Luna, repetiría mil veces".

Ídolos mezcla adrenalina del cine de acción con una historia romántica y un drama paterno-filial. Óscar Casas la califica de "película de corte comercial dedicada para el mayor público posible" como nos tiene acostumbrados el productor Jordi Gasull, responsable creador de títulos como Atrapa la bandera o la saga Tadeo Jones. Ídolos "al final es una película de aventuras, de pasión, de amor, de padre-hijo... es un Karate Kid, un Días de trueno, creo que tiene todos esos ingredientes para conectar con mi hermanito pequeño, que le ha encantado, y con mi padre y mi madre".

Caída en el rodaje

Las escenas más peligrosas estaban realizadas por especialistas. No obstante, Casas ha explicado en esRadio que "a mí me gustan mucho las motos, desde los ocho añitos hago motocross, pero en el momento que te suben a una Moto2, la de MotoGP no me la dejaban tocar (dice entre risas) te das cuenta de que no son motos normales, parecen aviones que si aprietas un poco sales volando". Y lo dice con conocimiento de causa. "Me han dejado hacer mucho, más de lo que me pensaba".

El actor cuenta el percance que tuvo en el rodaje en una escena aparentemente fácil, la que se conocen los personajes de Óscar Casas y Ana Mena en la que él termina subiéndose a la moto y marchándose. "Me llegué a caer con la moto en el rodaje, me dejó una cicatriz que ya guardaré para siempre. No fue con la de Moto2, sino con la moto del personaje, que también era una buena moto". El actor explica entre risas y complicidades con Ana Mena que "fue una escena, la primera vez que nos conocemos en la película, y al salir me quise hacer el chulo, bueno no sé si el personaje, no sé si Óscar... pero derrapé más de lo normal, me salió volando y me arrastré 4 o 5 metros".

Ana Mena e Italia

La película es una coproducción con Italia y buena parte se rodó allí. Ana Mena recuerda cómo "fue chulísimo, nos tocó rodar en sitios donde yo he ido de vacaciones. Me hace gracia y me hace volver a conectar con muchas cosas, muchos recuerdos bonitos que tengo allí de una etapa musical muy guay". Su relación con Italia no solo es personal, sino también laboral. "De vez en cuando a mí me gusta volver a Italia".

Ana Mena en esCine.

Óscar Casas le comenta a su compañera en plena entrevista cómo "es curioso que te pase tanto, o sea, que Italia te llama". Ana lo confirma, "es curioso, cada cierto tiempo yo necesito, además que te lo digo mucho (a Óscar Casas), que necesito volver, necesito ir a Italia, me apetece ir a Italia cuando me siento bloqueada, incluso para escribir canciones, necesito volver y respirar otra vez".

Óscar Casas y Ana Mena más allá de la pantalla

La complicidad entre Ana Mena y Óscar Casas es más que evidente durante toda la entrevista. Los dos se enamoraron en pleno rodaje de Ídolos e iniciaron una relación, que no esconden y llevan con naturalidad pese a las continuas informaciones y noticias al respecto. "Vivimos bastante al margen de esto, no he leído nada de lo que se está diciendo, intentamos que no nos influencie nada de esto porque creo que parte es ruido". De hecho, "cuando nos pasan cosas yo les digo, por favor, no me paséis nada".

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa y descubrir con Ana Mena hizo de guía turística para Óscar en Roma o cómo lleva el actor su faceta obsesiva con el trabajo.