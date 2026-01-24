La semana que hemos conocido las nominaciones de los Oscar, con esa absurda cifra de 16 candidaturas para Los pecadores, llegan varios títulos con nominaciones. Empezamos por Hamnet, una biografía sobre William Shakespeare muy distinta a las vistas hasta ahora. También podemos escoger entre una historia de ciencia ficción donde la Justicia la imparte una IA en Sin piedad, adrenalina sobre la moto con Ídolos o terror basado en videojuegos. Los repasamos todos.
Un gran biopic con nominaciones bajo el brazo
Ha tenido que llegar una directora china, Chloë Zhao (The Rider, Nomadland...), con un reparto predominantemente irlandés, Paul Mescal y Jessie Buckley, para hacer la gran película sobre el genio inglés William Shakespeare. La película, nominada a 8 premios Oscar, adapta la exitosa novela histórica de Maggie O'Farrell.
En Hamnet conocemos a un joven William que se enamora de Agnes, con la que funda una familia. Sin embargo, cuando la carrera del dramaturgo inglés parece destacar la tragedia sacudirá a su familia, uno de sus hijos muere. A partir de ese momento asistimos a un retrato íntimo y profundamente humano, en donde vemos a una madre rota de dolor y un padre que sobrelleva su duelo gracias a su talento. Así, escribirá una de sus grandes obras, Hamlet.
Título original: Hamnet
Género: Drama - Histórica - Biopic
País: Reino Unido
Año: 2025
Duración: 125 minutos
Dirección: Chloë Zhao
Reparto: Jessie Buckley (Agnes), Paul Mescal (Will), Emily Watson (Mary), Joe Alwyn (Bartholomew), Noah Jupe (Hamlet), David Wilmot (John), Jacobi Jupe (Hamnet), Olivia Lynes (Judith), Bodhi Rae Breathnach (Susanna)
Fecha de estreno en España: 23 de enero de 2026
Distribuidora: Universal Pictures
Justicia impartida por la inteligencia artificial
En Sin piedad estamos en un futuro cercano donde se aplica un programa de inteligencia artificial para luchar contra los altos índices de delincuencia. Durante 90 minutos tienes que convencer, atado a una silla, a la IA de que eres inocente ya que en ese mundo no existe la presunción de inocencia, sino los índices de culpabilidad.
Nuestro protagonista, Chris Pratt, es un detective que contribuyó a la implantación del programa se ve ahora, como Robespierre, atrapado por su propia creación. Está acusado de haber asesinado a su mujer, el problema es que no recuerda nada. Solo tiene 90 minutos para tratar de convencer a la IA de su inocencia o de lo contrario será ejecutado.
Título original: Mercy
Género: Drama - Suspense - Acción - Ciencia-ficción
País: Reino Unido - Rusia - Estados Unidos
Año: 2026
Duración: 100 minutos
Dirección: Timur Bekmambetov
Reparto: Chris Pratt (Detective Raymond), Rebecca Ferguson (Jueza Maddox), Annabelle Wallis (Nicole Raven), Chris Sullivan (Rob Nelson), Kylie Rogers (Britt Raven), Rafi Gavron (Holt Charles), Kenneth Choi (Ray Vale)
Fecha de estreno en España: 23 de enero de 2026
Distribuidora: Sony Pictures
Adrenalina sobre ruedas
Óscar Casas y Ana Mena protagonizan Ídolos, película en la que Edu es un joven piloto de motos agresivo y desconfiado que recibe una oportunidad en el Aspar Team de Moto2. El problema es que el entrenador sería su padre, Antonio Belardi, el expiloto retirado que le abandonó siendo un niño. A regañadientes aceptará la oferta y se someterá a un estricto entrenamiento que incluye una norma, nada de chicas, justo cuando acaba de conocer a Luna.
Título original: Ídolos
Género: Drama - Romántica
País: España - Italia
Año: 2025
Duración: 126 minutos
Dirección: Mat Whitecross
Reparto: Óscar Casas (Edu), Ana Mena (Luna), Claudio Santamaria, Enrique Arce
Fecha de estreno en España: 23 de enero de 2026
Distribuidora: Warner Bros
Un pueblo zombi
Return To Silent Hill está basado en un videojuego. James Sunderland vuelve a Silent Hill para encontrar a Mary Crane, el amor que perdió unos años antes. Sin embargo, el pueblo se ha convertido en un reflejo oscuro y distorsionado de lo que él se acordaba. Las personas con las que se encuentra en el pueblo son bastantes turbias.
Título original: Return To Silent Hill
Género: Terror - Thriller - Psicológica
País: Francia
Año: 2026
Duración: 105 minutos
Dirección: Christophe Gans
Reparto: Jeremy Irvine (James Sunderland), Hannah Emily Anderson (Mary Crane)
Fecha de estreno en España: 23 de enero de 2026
Distribuidora: TriPictures
Cine familiar y el corralito argentino
La leyenda de Ochi, película familiar recomendada para mayores de 12 años, recuerda al cine de aventuras de los 80. Yuri es una joven rebelde que vive en la remota isla de Carpathia. Durante toda su vida le han inculcado el miedo a las criaturas nocturnas del bosque, los Ochi. Todo cambiará cuando Yuri encuentre un bebé Ochi herido. Para poder cuidarlo y protegerlo decide escaparse de casa embarcándose en una aventura.
Título original: The Legend of Ochi
Género: Aventura - Fantástica
País: Finlandia - Reino Unido - Estados Unidos
Año: 2025
Duración: 95 minutos
Dirección: Isaiah Saxon
Reparto: Willem Dafoe (Maxim), Emily Watson (Dasha), Finn Wolfhard (Petro)
Fecha de estreno en España: 23 de enero de 2026
Distribuidora: A Contracorriente Films
De Argentina llega La Virgen de la tosquera que nos hace viajar a 2001 cuando el país sufrió el corralito. Tres amigas inseparables están enamoradas de su amigo Diego que terminará cautivado por Silvia, una mujer mayor que acaba de mudarse. Una de las jóvenes recurre a su abuela Rita que la introduce en el mundo de la magia negra.
Título original: La virgen de la tosquera
Género: Drama - Terror - Fantástica
País: Argentina - España - México
Año: 2025
Duración: 95 minutos
Dirección: Laura Casabé
Reparto: Luisa Merelas (Rita)
Fecha de estreno en España: 23 de enero de 2026
Distribuidora: Filmax
Cine de animación
Completan los estrenos 3 títulos animados. En primer lugar Arco, nominada en los Premios Oscar como mejor película de animación, donde en un futuro lejano un niño de 10 años realiza su primer vuelo con un traje especial impulsado por energía arco iris; El secreto del herrerillo, sobre las aventuras que vive el hijo de una arqueóloga; y Frankie y los monstruos, sobre una criatura creada por un excéntrico profesor.
