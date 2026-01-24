La semana que hemos conocido las nominaciones de los Oscar, con esa absurda cifra de 16 candidaturas para Los pecadores, llegan varios títulos con nominaciones. Empezamos por Hamnet, una biografía sobre William Shakespeare muy distinta a las vistas hasta ahora. También podemos escoger entre una historia de ciencia ficción donde la Justicia la imparte una IA en Sin piedad, adrenalina sobre la moto con Ídolos o terror basado en videojuegos. Los repasamos todos.

Un gran biopic con nominaciones bajo el brazo

Ha tenido que llegar una directora china, Chloë Zhao (The Rider, Nomadland...), con un reparto predominantemente irlandés, Paul Mescal y Jessie Buckley, para hacer la gran película sobre el genio inglés William Shakespeare. La película, nominada a 8 premios Oscar, adapta la exitosa novela histórica de Maggie O'Farrell.

En Hamnet conocemos a un joven William que se enamora de Agnes, con la que funda una familia. Sin embargo, cuando la carrera del dramaturgo inglés parece destacar la tragedia sacudirá a su familia, uno de sus hijos muere. A partir de ese momento asistimos a un retrato íntimo y profundamente humano, en donde vemos a una madre rota de dolor y un padre que sobrelleva su duelo gracias a su talento. Así, escribirá una de sus grandes obras, Hamlet.

Título original: Hamnet

Género: Drama - Histórica - Biopic

País: Reino Unido

Año: 2025

Duración: 125 minutos

Dirección: Chloë Zhao

Reparto: Jessie Buckley (Agnes), Paul Mescal (Will), Emily Watson (Mary), Joe Alwyn (Bartholomew), Noah Jupe (Hamlet), David Wilmot (John), Jacobi Jupe (Hamnet), Olivia Lynes (Judith), Bodhi Rae Breathnach (Susanna)

Fecha de estreno en España: 23 de enero de 2026

Distribuidora: Universal Pictures

Justicia impartida por la inteligencia artificial

En Sin piedad estamos en un futuro cercano donde se aplica un programa de inteligencia artificial para luchar contra los altos índices de delincuencia. Durante 90 minutos tienes que convencer, atado a una silla, a la IA de que eres inocente ya que en ese mundo no existe la presunción de inocencia, sino los índices de culpabilidad.

Nuestro protagonista, Chris Pratt, es un detective que contribuyó a la implantación del programa se ve ahora, como Robespierre, atrapado por su propia creación. Está acusado de haber asesinado a su mujer, el problema es que no recuerda nada. Solo tiene 90 minutos para tratar de convencer a la IA de su inocencia o de lo contrario será ejecutado.

Título original: Mercy

Género: Drama - Suspense - Acción - Ciencia-ficción

País: Reino Unido - Rusia - Estados Unidos

Año: 2026

Duración: 100 minutos

Dirección: Timur Bekmambetov

Reparto: Chris Pratt (Detective Raymond), Rebecca Ferguson (Jueza Maddox), Annabelle Wallis (Nicole Raven), Chris Sullivan (Rob Nelson), Kylie Rogers (Britt Raven), Rafi Gavron (Holt Charles), Kenneth Choi (Ray Vale)

Fecha de estreno en España: 23 de enero de 2026

Distribuidora: Sony Pictures

Adrenalina sobre ruedas

Óscar Casas y Ana Mena protagonizan Ídolos, película en la que Edu es un joven piloto de motos agresivo y desconfiado que recibe una oportunidad en el Aspar Team de Moto2. El problema es que el entrenador sería su padre, Antonio Belardi, el expiloto retirado que le abandonó siendo un niño. A regañadientes aceptará la oferta y se someterá a un estricto entrenamiento que incluye una norma, nada de chicas, justo cuando acaba de conocer a Luna.

Título original: Ídolos

Género: Drama - Romántica

País: España - Italia

Año: 2025

Duración: 126 minutos

Dirección: Mat Whitecross

Reparto: Óscar Casas (Edu), Ana Mena (Luna), Claudio Santamaria, Enrique Arce

Fecha de estreno en España: 23 de enero de 2026

Distribuidora: Warner Bros

Un pueblo zombi

Return To Silent Hill está basado en un videojuego. James Sunderland vuelve a Silent Hill para encontrar a Mary Crane, el amor que perdió unos años antes. Sin embargo, el pueblo se ha convertido en un reflejo oscuro y distorsionado de lo que él se acordaba. Las personas con las que se encuentra en el pueblo son bastantes turbias.

Título original: Return To Silent Hill

Género: Terror - Thriller - Psicológica

País: Francia

Año: 2026

Duración: 105 minutos

Dirección: Christophe Gans

Reparto: Jeremy Irvine (James Sunderland), Hannah Emily Anderson (Mary Crane)

Fecha de estreno en España: 23 de enero de 2026

Distribuidora: TriPictures

Cine familiar y el corralito argentino

La leyenda de Ochi, película familiar recomendada para mayores de 12 años, recuerda al cine de aventuras de los 80. Yuri es una joven rebelde que vive en la remota isla de Carpathia. Durante toda su vida le han inculcado el miedo a las criaturas nocturnas del bosque, los Ochi. Todo cambiará cuando Yuri encuentre un bebé Ochi herido. Para poder cuidarlo y protegerlo decide escaparse de casa embarcándose en una aventura.

Título original: The Legend of Ochi

Género: Aventura - Fantástica

País: Finlandia - Reino Unido - Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 95 minutos

Dirección: Isaiah Saxon

Reparto: Willem Dafoe (Maxim), Emily Watson (Dasha), Finn Wolfhard (Petro)

Fecha de estreno en España: 23 de enero de 2026

Distribuidora: A Contracorriente Films

De Argentina llega La Virgen de la tosquera que nos hace viajar a 2001 cuando el país sufrió el corralito. Tres amigas inseparables están enamoradas de su amigo Diego que terminará cautivado por Silvia, una mujer mayor que acaba de mudarse. Una de las jóvenes recurre a su abuela Rita que la introduce en el mundo de la magia negra.

Título original: La virgen de la tosquera

Género: Drama - Terror - Fantástica

País: Argentina - España - México

Año: 2025

Duración: 95 minutos

Dirección: Laura Casabé

Reparto: Luisa Merelas (Rita)

Fecha de estreno en España: 23 de enero de 2026

Distribuidora: Filmax

Cine de animación

Completan los estrenos 3 títulos animados. En primer lugar Arco, nominada en los Premios Oscar como mejor película de animación, donde en un futuro lejano un niño de 10 años realiza su primer vuelo con un traje especial impulsado por energía arco iris; El secreto del herrerillo, sobre las aventuras que vive el hijo de una arqueóloga; y Frankie y los monstruos, sobre una criatura creada por un excéntrico profesor.

