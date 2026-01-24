Cecilia Giménez, la mujer del Ecce Homo, tendrá película propia "sin parodia"

Cecilia Giménez nunca pensó que se haría famosa, y menos de la forma en que lo hizo. Llegó a ser parodiada en el programa de TV norteamericano Saturday Night Live. Cecilia, una pintora aficionada, decidió en 2012 restaurar el fresco Ecce Homo del Santuario de la Misericordia de su pueblo zaragozano de Borja. El resultado fue un auténtico desastre. Cecilia, que entonces tenía 81 años, se convirtió en todo un fenómeno nacional. Ahora será inmortalizada para siempre en el cine en la película Cecilia. La historia del Ecce Homo de Borja.

La actriz Elena Irureta y Telmo Irureta, tía y sobrino en la vida real, encabezan el reparto de la película que se centra en la figura de Cecilia Giménez y en la historia humana que se esconde tras el célebre fresco del Ecce Homo de Borja, convertido en uno de los fenómenos culturales más insólitos y reconocidos de la última década.

La película estará dirigida por el debutante Luis Belda, quien ofrece una mirada íntima y empática sobre la mujer detrás del fenómeno mediático, alejándose de la caricatura para explorar una dimensión más personal y emocional.

Tras el fallecimiento de Cecilia Giménez el pasado 29 de diciembre en Borja, a los 94 años, la familia y el equipo de producción de la película han expresado su voluntad de continuar con el proyecto como una forma de honrar su memoria, manteniendo el cuidado y el respeto que han guiado su desarrollo desde el inicio.

Vuelven los gritos de Scream

Siete películas después, el rastro de sangre no se detiene. Scream 7 regresa para dejar más víctimas. Neve Campbell sí estará presente en esta entrega tras su ausencia en la sexta película de la saga. Regresa así al papel de Sidney Prescott retomando el rol central de la historia.

Sergio García y Yadira Márquez, de SY Cinema, cuentan cómo en esta ocasión nos adentramos en la vida tranquila que Sidney Prescott ha construido en un pequeño pueblo. Sin embargo, su vida empieza a cambiar cuando aparece un nuevo asesino Ghostface. Esta vez ella no es el objetivo, sino algo todavía más aterrador, su propia hija. Decidida a proteger a su familia, Sidney debe enfrentarse a los horrores de su pasado para poner fin a la masacre de una vez por todas.

En una isla desierta

Sam Raimi regresa al género del thriller con la nueva película Send Help. Tras años vinculado a las franquicias de superhéroes, vuelve al thriller de supervivencia combinado con elementos de terror psicológico y suspense en un entorno aislado.

La historia sigue a dos compañeros de trabajo que quedan varados en una isla desierta, siendo los únicos supervivientes de un accidente aéreo. En la isla deben superar sus rencores del pasado y trabajar juntos para sobrevivir, pero, en última instancia, se trata de una inquietante batalla de voluntades e ingenio, con un humor negro, para salir con vida. Este thriller psicológico se estrenará solo en cines el 30 de enero.

