Lo que se sabe de la película que Salma Hayek rueda en México con el favor de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció el pasado domingo una serie de incentivos fiscales para potenciar la producción cinematográfica y de series en el país, y lo hizo teniendo como invitada especial a la actriz, productora y directora mexicana Salma Hayek, que hace unos meses le pidió personalmente apoyo e impulso para esta iniciativa.

Hayek rueda desde finales de noviembre de 2025 en Veracruz, México, la que será su próxima película como directora, escritora y productora. La visita de Hayek tiene al país dividido, especialmente después del revuelo que se generó cuando, acompañada por la también actriz de Hollywood Angelina Jolie, fue vista en la zona viajando en un helicóptero propiedad del Estado.

Tras anunciar la nueva medida, Sheinbaum explicó que este incentivo busca atraer producciones internacionales, "para que se contrate a las y los mexicanos". "Actrices y actores, así como todos los oficios vinculados con el cine, y con ello garantizar que realmente una producción internacional no llegue con todo y se vaya, sino que aquí se desarrolle todo este talento que tenemos en México. Ese es el objetivo", apuntó. En cuanto a la actriz, aseguró que siempre ha tenido que buscar oportunidades laborales fuera de México y que el cine de su país "estuvo abandonado por mucho tiempo" y con "falta de apoyo".

¿Qué se sabe de la película?

Durante su discurso, la actriz mexicana afincada en Londres aseguró que el rodaje está teniendo lugar en el Golfo de México y zonas "poco conocidas" de Quintana Roo (sureste) y Veracruz (este), donde fue necesario habilitar una infraestructura desde la carretera hasta la montaña, lo que ha generado un movimiento económico en comunidades ejidales de la región. "Los ejidos vienen a agradecernos porque ya empezó el turismo y todavía no hemos salido de la localización", explicó, confirmando que el apoyo del Gobierno está siendo fundamental.

Hayek aseguró que descubrirá al mundo rincones desconocidos de su país: "Cuando vean las locaciones de mi película, las joyas que nunca se han visto, que nosotros mismos no sabíamos que había y ojalá no se vayan a explotar. Hay muchísimo talento detrás de las cámaras y se va a poder seguir creciendo la industria, va a ser una proyección inmensa artística, cultural y gastronómica".

Varios medios locales aseguran que todavía se desconoce el título de la película, pero que se trata de una "carta de amor a México" con la participación de Angelina Jolie con la que busca limpiar la "imagen errónea" que se tiene de su país.