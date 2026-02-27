Muere Bobby J. Brown, actor de The Wire, a los 62 años

El actor estadounidense Bobby J. Brown, conocido por su participación en la serie de HBO The Wire (Bajo escucha), ha fallecido a los 62 años en el estado de Maryland. Según ha informado la Oficina del Jefe Médico Forense de Maryland, el intérprete murió el pasado 24 de febrero como consecuencia de graves quemaduras e inhalación de humo tras un incendio declarado en un granero.

De acuerdo con la información facilitada por el citado organismo y difundida por TMZ, el fuego se originó cuando Brown entró en el edificio para arrancar un vehículo con pinzas. Tras declararse el incendio, el actor llamó a un familiar para pedir un extintor, pero cuando llegó la ayuda el granero estaba completamente envuelto en llamas.

Fallecimiento en un incendio en Maryland

La Oficina del Jefe Médico Forense de Maryland ha confirmado que la causa de la muerte fueron quemaduras severas y daños por inhalación de humo. Según el testimonio de sus familiares, Brown trató de sofocar el incendio antes de que se propagara sin éxito.

En el intento de rescatarlo, su esposa sufrió también graves quemaduras. Según ha publicado Variety, la mujer ha sobrevivido, aunque no se han ofrecido más detalles sobre su estado de salud.

El representante del actor, Albert Bramante, expresó su pesar en declaraciones recogidas por TMZ: "Estoy disgustado y triste. Era un actor y una persona excelente. Estaba totalmente dedicado al oficio de la interpretación y era un placer trabajar con él".

De los guantes de boxeo a la interpretación

Nacido en 1963 en Washington D. C., Bobby J. Brown se dedicó inicialmente al boxeo. Su trayectoria profesional dio un giro tras presenciar el rodaje de la película Homeboy (1988), protagonizada por Mickey Rourke. Esa experiencia le llevó a dejar el ring y orientar su carrera hacia la interpretación.

Antes de incorporarse a The Wire, participó en la miniserie La esquina (2000), producción de seis capítulos vinculada al mismo universo narrativo creado por David Simon.

Su papel en The Wire

Brown es recordado por su interpretación del agente Bobby Brown, miembro del Distrito Oeste de Baltimore, en la serie The Wire, ficción estrenada en 2002 que retrata distintos ámbitos de la ciudad, desde la policía hasta la política y el entorno social.

Su primera aparición en la serie se produjo en la primera temporada, con intervenciones sin acreditar en los episodios 1x01 y 1x10. Posteriormente volvió a aparecer sin reconocimiento en el 3x11 y, ya de forma acreditada, en los capítulos 5x02, 5x04 y 5x08 de la quinta temporada.

Además de su trabajo en esta producción de HBO, participó en otras series como Ley y orden: Unidad de víctimas especiales (1999), Homicidio (1993) y Veep (2012). En 2022 interpretó al sargento Thomas Allers en la miniserie La ciudad es nuestra.

Trayectoria en cine y como director

En el ámbito cinematográfico, formó parte del reparto de películas como el thriller romántico Amar al límite (2001), el largometraje de terror From Within (2008) y la comedia dramática Más vale sola que mal acompañada (2009).

También desarrolló proyectos detrás de las cámaras. Dirigió el documental Off the Chain (2005), centrado en los perros de raza pit bull, y Tear the Roof Off (2016), dedicado al colectivo musical Parliament-Funkadelic.