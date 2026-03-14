Alucinante taquilla de 'Torrente, presidente' en solo una tarde: éxito sin medida del cine español

Torrente, presidente iba a arrasar, la cuestión era cuánto. Y la película de Santiago Segura ha cumplido y satisfecho todas las expectativas. Según los primeros reportes, la sexta aventura del personaje ha convocado en su primer día en los cines la extraordinaria cantidad de 290.000 espectadores, lo que equivale a un estimado de 2,3 millones de euros.

Según datos de BoxOfficeSpain, la primera tarde exhibición del film, cuidadosamente guardado de spoilers por Segura en una campaña de promoción inédita, ya habría superado a todos los estrenos españoles de la última década, y todavía tiene el sábado y el domingo completos para lograr la mejor cifra del primer fin de semana. En otras palabras, las salas de cine se llenaron la tarde del viernes 13 de marzo.

Según la cuenta, se estima un total inicial de alrededor de 5 millones de euros para su estreno, sin que el film parezca tener grandes enemigos la semana que viene. Almodóvar estrena el 20 de marzo su drama Amarga Navidad, pero no parece que los demográficos o potencial de taquilla del film puedan hacer sombra a la amplia variedad de públicos que está convocando Torrente.

"Torrente Presidente" arrasa en su primer día en cines con un estimado de 2,3 millones de euros y casi 290.000 espectadores. En solo un día, #TorrentePresidente supera la mayoría de los grandes estrenos españoles de los pasados diez años y tiene el espacio entre hoy y mañana… pic.twitter.com/OBphX2yzaQ — Box Office España (@BoxOfficeSpain) March 14, 2026

Un rápido vistazo a los aparcamientos de pantallas en las grandes superficies o centros comerciales ya da la medida del éxito. El film había vendido 150.000 butacas (o 150.000 españoles habían ejercido su "derecho al voto", según la nota de prensa de Sony Pictures y Bowfinger, en la preventa que se abrió hace unas semanas.

Mientras, la jornada electoral, o perdón, el fin de semana de estreno, continúa para Torrente, presidente, de cuyo alud de cameos y apariciones especiales están dando ya buena cuenta las redes sociales.