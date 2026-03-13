Santiago Segura advierte de que 'Torrente Presidente' no superará a otro éxito español: "Es irrepetible"

Con 150.000 entradas prevendidas antes de su estreno, la cuestión sobre Torrente Presidente no es si logrará arrasar la taquilla y liderar el ranking de recaudaciones de películas españolas, sino cuán rápido logrará llegar a esos objetivos. No obstante, Santiago Segura ha asegurado en redes sociales que hay un fenómeno cinematográfico y cultural "irrepetible" que su película no logrará igualar.

Ante la pregunta de un tuitero, Alquimia, sobre si la sexta parte de Torrente logrará desbancar al mayor éxito del cine patrio, Ocho apellidos vascos, como película más taquillera de la historia, Segura se ha apresurado a contestar. "¿Logrará la nueva de Torrente desbancar a 8 apellidos vascos como película más taquillera de la historia del cine español? Si lo consigue, a sabiendas de que van sin campaña publicitaria, sería un hito del cine español digno de estudio".

"Lo de Ocho apellidos vascos es irrepetible", ha zanjado Segura, muy activo en redes sociales, sobre los resultados de la película.

Lo de "Ocho apellidos vascos" es irrepetible — Santiago Segura (@SSantiagosegura) March 12, 2026

Hay que recordar que Segura se ha lanzado a la promoción de su esperada película… sin apenas promoción. Una maniobra inédita en el cine español que el creador ha podido permitirse gracias al éxito de las anteriores entregas y de la saga Padre no hay más que uno... pero no sin una importante dosis de riesgo. El actor y director es famoso, precisamente, por sus omnipresentes campañas publicitarias en todos los medios de manera previa a cualquier estreno.

Y una maniobra que le ha ganado no pocas críticas y la animadversión de un sector importante de la crítica y el periodismo cultural, que no ha podido acceder a la película ni a ningún material de la misma antes que el público.

Ocho apellidos vascos se alzó en 2014 con unos atronadores 77.460.837 euros, resultado que ni siquiera sus secuelas lograron repetir: la segunda, estrenada al año siguiente, logró 40 millones, y la tercera, un proyecto no perteneciente a la saga pero retitulado Ocho apellidos marroquís para subirse a la ola del éxito, se "conformó" en 2023 con 14, una cifra que de todas formas está muy por encima de la media del estreno español en cines.