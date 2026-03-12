Vito Quiles hará un cameo en 'Torrente, Presidente'

‘Torrente’, una de las sagas más taquilleras de toda la historia de España, contará con la participación del periodista y reportero parlamentario, Vito Quiles, además del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como ya adelantó en exclusiva Libertad Digital en el mes de noviembre. Santiago Segura ha contado con ambos para su nueva y esperada película, Torrente, Presidente, que se estrena en los cines españoles este viernes 13 de marzo.

Según ha podido confirmar Libertad Diigtal en exclusiva, el periodista parlamentario hará un cameo en la sexta entrega de Santiago Segura, donde todo apunta a que será un regreso exitoso después de doce años, concretamente en 2014, cuando se estrenó Torrente 5: Operación Eurovegas.

En esta entrega estarán personajes muy conocidos como Vito Quiles y Mariano Rajoy, ambas informaciones adelantadas en exclusiva por este diario. Pero no es la primera vez que esto ocurre en la saga, puesto que Santiago Segura acostumbra a reunir a las personalidades españolas más famosas para sus películas. Ejemplo de ello es cuando consiguió que personas como Andrés Pajares y Fernando Esteso se unieran para participar en una escena.

Santiago Segura también ha conseguido que figuras como Pablo Motos, José Mota, David Bisbal o El Fary hayan participado en sus diferentes entregas. A estos se suman Jesulín de Ubrique, Chiquito de la Calzada, Mario Vaquerizo, Kiko Rivera, Josema Yuste o Belén Esteban, entre otros.

Además, han participado en películas de Torrente futbolistas de talla mundial del Real Madrid como Iker Casillas, Sergio Ramos, Guti, Gonzalo Higuaín o Álvaro Arbeloa, el nuevo técnico del conjunto blanco después de la destitución de Xabi Alonso.