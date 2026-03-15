La nueva entrega de la saga Torrente ha arrancado con cifras históricas en la taquilla española. Torrente, presidente ha recaudado 2,4 millones de euros en su primer día en los cines, acaparando el 78% de toda la taquilla nacional en la jornada de estreno.

Según los datos de distribución conocidos, se trata del mejor estreno de una película española en los últimos 15 años y del segundo mejor de la historia del cine español, únicamente por detrás de Torrente 4.

El arranque de la película también la sitúa como el segundo mejor día de estreno para cualquier película en España en la última década y el octavo mejor de toda la historia del mercado cinematográfico nacional.

Las cifras superan además a algunos de los grandes títulos internacionales estrenados recientemente. De acuerdo con los datos de taquilla, el estreno de Torrente, presidente ha logrado un 37% más de recaudación que Avatar: Fuego y ceniza en su primer día en cartelera.

El debut de la comedia dirigida y protagonizada por Santiago Segura también habría superado en su jornada inicial a superproducciones recientes como Vengadores: Endgame, Avatar: La forma del agua, Super Mario, Deadpool & Wolverine, Spider-Man: No Way Home, El Rey León o Barbie.

Con estas cifras iniciales, la nueva entrega de la popular saga española apunta a convertirse en uno de los grandes fenómenos de taquilla del año.