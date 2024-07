La tortilla de patata o tortilla española es uno de los platos más queridos de la gastronomía española. No es de extrañar ya que es una receta muy fácil de preparar y, además, se presta a muchas variedades ya que se le puede añadir cualquier relleno. Pero, a pesar de que en pleno siglo XXI es uno de los platos más icónicos de la tradición gastronómica española su origen y evolución son objeto de debate. Lo que es cierto es que no puede ser anterior al siglo XVI, ya que hasta la conquista de América no llegó el tubérculo a Europa. Pero, hay que destacar también que su incorporación en la dieta diaria no fue inmediata sino que, al principio, la patata se consideraba una curiosidad botánica y solo con el tiempo se empezó a usar como alimento.

Actualmente, cada familia tiene su propia receta o su propio método para hacer una tortilla y, por supuesto, a nivel social está el debate sobre si debe tener o no tener cebolla dicha preparación. Lo que está claro es que, a pesar de que su preparación es sencilla, el sabor y el punto justo guardan un secreto que solo en territorio ibérico se consigue.

Pero, ¿Cuál es el origen de la tortilla de patata? Durante mucho tiempo se creyó que la tortilla de patatas fue inventada en Navarra en el año 1835. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que podría tener sus orígenes Villanueva de la Serena en el siglo XVIII, el motivo es que existen registros que datan de 1767 donde ya se mencionaba esta comida a base de patatas y huevos. Es por esto que parece ser que la tortilla comenzó a hacerse popular durante las primeras guerras carlistas. Tanto es así que la leyenda indica que fue el general Tomás de Zumalacárregui quien, durante el sitio de Bilbao, ideó la tortilla a modo de plato sencillo, rápido y nutritivo con el cual saciar las penurias de los soldados. Pero puede que ese no sea realmente el origen ya que se sabe que las cosas en el mundo de la historia de la gastronomía son muy complejas, porque muchos platos tienen antecedentes muy antiguos, y a veces se originan simultáneamente en diversos lugares, se sustituyen unos ingredientes por otros e incluso se usan variaciones de las técnicas.

La palabra tortilla

Según algunos lingüistas viene de la palabra torta, que a su vez proviene del griego artos (pan), y de su contracción to artidion (panecillo). Y tortilla llega como diminutivo del término torta, como una preparación comestible en forma de pan delgado y circular, o también como una mezcla plana de huevos y otros ingredientes.

Versiones sobre la historia de la tortilla de patata

Los antecedentes de la tortilla son importantes, porque llevan a comprender cómo no es tanto una brillantísima y única invención, sino el proceso natural por el que un plato ya conocido incorporaba un producto americano, la patata. Parece de lo más natural que, ya que en la tortilla se incorporaban pequeños restos de otras elaboraciones, también se añadiera, cuando se hizo familiar, el tubérculo americano. Hay que tener en cuenta que la tortilla, lo que sería en su origen es un plato que los romanos ya hacían en el siglo I d.C., al menos, una especie de frittatas en las que integraban todo tipo de ingredientes; después cuajaban la preparación con huevos, dando lugar a una primitiva tortilla. Por lo general, el relleno de esta preparación se elaboraba en otro recipiente, como una sartén, y después se cuajaba todo junto en una patina.

No obstante, la primera referencia escrita sobre una preparación similar a la tortilla de patata actual data del siglo XIX. Concretamente en 1817, un documento conocido como el "Memorial de la ratonera", atribuido al marqués de Robledo, menciona una especie de tortilla elaborada con patatas y huevos, aunque sin el nivel de detalle que caracteriza a la receta actual. Sin embargo, existen teorías y leyendas que sitúan la creación de la tortilla de patata en Navarra, en el año 1835, durante las Guerras Carlistas. Se cuenta que una campesina de Navarra, ante la visita inesperada del general Tomás de Zumalacárregui, improvisó un plato con los pocos ingredientes que tenía: patatas, huevos y cebolla. El general quedó tan satisfecho con el resultado que la receta se popularizó rápidamente entre sus tropas y, posteriormente, en toda España. Pero no son las únicas ya que otra teoría sugiere que la tortilla de patata se originó en Extremadura, donde ya se elaboraban tortillas con otros ingredientes, y la patata simplemente se incorporó al recetario tradicional.

Sea cual sea su origen, lo cierto es que la tortilla de patata se convirtió en un plato básico en la dieta española debido a su sencillez, su bajo costo y su valor nutritivo. Pero, ¿Cuál es la receta exacta de la tortilla de patata? La receta tradicional incluye patatas, huevos, aceite de oliva y, en muchas variantes, cebolla, aunque este último ingrediente es motivo de debate entre los puristas de la receta. Su preparación implica freír las patatas y, a menudo, la cebolla en aceite, mezclarlas con los huevos batidos y cocinarlas hasta que la mezcla se cuaje, formando una tortilla dorada por fuera y jugosa por dentro.

Versiones de la tortilla de patata

Dependiendo de la zona o el gusto de los consumidores o del cocinero se pueden encontrar variantes de la receta base de la tortilla de patatas. En Madrid suelen servir las tortillas bravas, estas van con una salsa picante muy parecida a la usada en las patatas bravas y las hacen de tamaño reducido, pueden también acompañarla con mayonesa u otras salsas, currys y aderezos.

Otra variante es la tortilla paisana, que lleva chorizo, pimiento rojo y guisantes. Luego está la tortilla rellena, que corresponde a una tortilla gruesa abierta por la mitad, o dos tortillas finas puestas una sobre otra y entre ambas simulando un sándwich le colocan un relleno, puede ser vegetales, ensaladilla, jamón, queso, tocineta o surimi.

En otras culturas se pueden encontrar otras variantes. Por ejemplo, en la cocina suiza, se encuentra el rösti, que pudiera considerarse como una variante, pero no lleva huevo, y otra que no se parece mucho es la tortilla de papa de Chiloé (Chile), aunque si tienen el nombre igual, esta corresponde a un tipo de pan de papas hecho con patatas hervidas y harina de trigo.

Otra variante que se dio en medio de la guerra civil española, es la falsa tortilla de patatas, en la que en lugar de patata usaban el albedo de las naranjas, es decir, la piel blanca de la naranja, se ponía previamente en remojo para ablandarlo y luego en vez de huevos, usaban una mezcla de harina y agua con un poco de colorante para que simulara el color de la yema.

Además, en hostelería y restauración para evitar el riesgo de salmonelosis, suelen usar un preparado de huevo líquido pasteurizado, conocido como huevina para hacer la tortilla. También ay otra variante que en lugar de huevo usa una mezcla de harina de garbanzo con leche o agua, que es apta para personas alérgicas al huevo o veganas si se usa agua.

Para finalizar, están la tortilla gaditana, que se hace con huevo y patatas ralladas y la popularizada por José Antonio Labordeta que se hace con patatas de bolsa.