¿Cuál es el origen de la navaja suiza o multiusos?

Cuando uno piensa en una navaja multiusos se le viene a la mente la tradicional, también llamada navaja suiza, porque se piensa que ellos fueron los inventores de este artilugio. Pero no es del todo cierto ya que los suizos no fueron los primeros en concebir esta idea, sino los romanos. De hecho, el Museo Fizwilliam de Cambridge en Reino Unido, cuenta con una de las primeras navajas romanas, de la que se estima que fue un diseño único del que solo habría unas cuantas muestras en la época, siendo un objeto de auténtico lujo solo al alcance de unas pocas personas influyentes del mundo romano.

Esta ingeniosa navaja que se conserva actualmente, se encontró cerca del mar Mediterráneo y los historiadores creen que, como está hecho de plata, era un objeto de lujo que perteneció a un personaje muy rico. La confusión sobre su invención inició porque a finales del siglo XIX un fabricante de cuchillos de Suiza, Carl Elsener, diseñó y fabricó una para los soldados del ejército helvético; era muy liviana y multiusos.

Además hay que tener en cuenta que actualmente una navaja suiza es algo muy característico ya que son aquellas específicamente fabricadas por Victorinox o Wenger. En su origen, el término "Navaja Suiza" fue adoptado por los soldados de EE.UU. después de la Segunda Guerra Mundial debido a la dificultad que tenían en pronunciar el nombre en alemán. ¿Cuál es la característica esencial de la navaja suiza? La navaja suiza tiene la hoja y otras herramientas como abrelatas, destornilladores, etc. Estas navajas tienen el mango de color rojo y en el mango una cruz y debajo la marca, ya sea Victorinox o Wenger.

Pero, ¿Cómo empezó la historia de las navajas? La historia de estas navajas empieza cuando el ejército suizo decide comprar un cuchillo plegable para sus soldados, pero no solo eso sino que el cuchillo tenía que cumplir más funciones como abrir latas de comida y desmontar armas. Este cuchillo fue diseñado y creado en enero de 1891 y se llamo Modell 1890. Concretamente, este cuchillo tenía la hoja, punzón, abrelatas, destornillador y mango hechos de madera de roble oscuro. Como se ha dicho anteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial los americanos compraron las navajas suizas en grandes cantidades. Como en alemán estas navajas se llaman "Schweizer Offiziersmesser" no lo podía pronunciar y las llamaron directamente navajas suizas, y con este nombre se las conoce en todo el mundo. Pero hay que tener en cuenta que la moderna navaja suiza no hizo su debut hasta el siglo XIX, revolucionando cómodas herramientas sobre la marcha.

No obstante, como ya se ha comentado, realmente fueron los romanos los que crearon las primeras navajas. Conocidas como "multiherramienta", eran un práctico dispositivo plegable que contenía un mini cuchillo, espátula, tenedor, palillo y púa. Elaborada en el siglo III d.C., la herramienta podría ser cargada por un soldado romano en su bolsillo mientras caminaba por un territorio peligroso.

Pero, también hay que tener en cuenta que hoy en día en Suiza hay una expresión muy popular que dice "Etre un véritable couteau suisse" que en español su significado literal sería "ser una verdadera navaja suiza". Esta expresión describe a las personas que son particularmente adaptables y competentes en todos los dominios.

No solo los romanos fueron los primeros en crear una navaja sino que hubo registros de otro tipo de herramientas con funciones similares de otras partes de Europa, por ejemplo de Alemania. Tanto es así que se tiene registro de un "ancestro" de la navaja multiherramienta en Alemania de 1880 creada por la firma John S. Holler. Esta navaja incluye 100 funciones y hasta un revolver que puede hacer 5 disparos. Aunque la multiherramienta no estaba destinada a ser portada o llevada consigo, sino más bien se fabricaban para exhibición, para demostrar las destrezas del cuchillero.

Posteriormente a finales de 1880 surgió una necesidad por parte del ejército suizo de tener una navaja multifunción para ser utilizada, entre otras cosas, para comer (cuchillo de cocina) y para desmontar un rifle. Sin embargo, ninguna industria suiza podía satisfacer la oferta de 15.000 unidades, el primer encargo se fabricó por Wester & Co. Una compañía alemana. Las primeras versiones de lo que eventualmente se convertiría en la navaja suiza incluían un cuchillo, un destornillador, una lata y un abrelatas, elementos esenciales para la vida militar de campo.

Karl Elsener, un fabricante de cuchillos de la ciudad de Ibach, en el cantón de Schwyz, fue el pionero detrás de este invento. Observando que el ejército suizo importaba cuchillos plegables desde Alemania, Elsener vio una oportunidad para la industria local y decidió crear un producto superior. En 1891, su compañía, que más tarde se convertiría en Victorinox, entregó el primer lote de estas herramientas al ejército suizo. No obstante, la innovación clave vino en 1897 cuando Elsener desarrolló el "cuchillo del oficial suizo", el cual introducía una característica revolucionaria: una herramienta con múltiples capas que se podían plegar gracias a un mecanismo especial de resorte. Esta innovación no solo mejoró la funcionalidad de la navaja, sino que también permitió agregar más utensilios en el mismo espacio compacto.

La navaja suiza se populariza en el mundo

Aunque la navaja multiusos ya era popular en Europa y más aún, después de la invención del acero inoxidable, la navaja se se hizo conocida en América después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados estadounidenses empezaron a comprar la navaja como "souvenir" y así fue como se comenzó a conocer internacionalmente como "navaja suiza", distinguiéndose de otro tipo de cuchillos.

Hay que destacar que es en 2015 cuando se fabrica la primera navaja SWIZA, adicionándose un bloqueo de hoja para que se libere tocando la cruz del logotipo. Adicionalmente se diseña para proporcionarle un fácil acceso a sus herramientas, cada una de ellas contando con un orificio para el pulgar y así facilitar la apertura para usuarios diestros y zurdos. Con el paso del tiempo, las navajas suizas continúan evolucionando, agregándoles funcionalidades nuevas y materiales más ecológicos. Las navajas suizas son un accesorio de uso diario con una gran cantidad de herramientas útiles para las tareas urbanas o actividades al aire libre día a día.

Curiosidades sobre las navajas suizas