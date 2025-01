"Abuela, con Franco, ¿podías salir a la calle sin pañuelo?"

Espero que estos sean los diálogos que abunden en los próximos meses en las familias españolas.

A los jóvenes y a muchos adultos les gustan las películas de terror, con vísceras y cabezas rodando por la pantalla. En un remedo castizo de la cinta noruega Zombis nazis, el PSOE quiere entretener a sus masas con un ciclo de Historias para no dormir que tiene como protagonista al español más importante del siglo XX y, al paso que vamos, del siglo XXI: don Francisco Franco Bahamonde.

La conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco carece de finalidad científica. En la universidad servirá para llenar los bolsillos de algunos afortunados o darles créditos para obtener puestos de catedrático. Su pretensión es meramente electoral. Se trata de mantener en el corral a los siete millones de votantes de Sánchez de 2023 con el grito de "¡que viene el fascismo!". No es que necesiten muchos ánimos esos socialistas, como nos demuestran los más cultos de ellos, para mantener la lealtad a quien concede privilegios a los más afortunados y superioridad moral a todos.

La única industria propiamente socialista es la propaganda, que recurre a la mentira sistemática y la amenaza legal para imponerse. He aquí dos ejemplos anteriores a la apertura del 'Año Francobeo'. Sonsoles Ónega, cuyo padre, Fernando, fue jefe de prensa de la Guardia de Franco, le explicó a una anciana que ella no podía haber bailado bajo Franco: "Se lo digo yo". Y Carmen Calvo, colocada en la presidencia del Consejo de Estado, afirmó que en los años 60 a las mujeres se les extirpaba la vesícula… "porque Franco".

Por fortuna, incluso a la no-izquierda española están llegando las estrategias y los modales de Javier Milei, Donald Trump y hasta Jean-Marie Le Pen: los zurdos siempre mienten y, por tanto, el debate con ellos se reduce a avergonzarles. Y es lo que hemos de hacer cuando el PSOE, ese invento de los servicios de información del franquismo y de la CIA, pretende modificarnos hasta nuestra infancia.

Sí, el régimen franquista era dictadura, de derechas y de carácter autoritario, lo que supone un pluralismo limitado, una ideología débil (el confesionalismo católico en que se apoyaba lo estaba desmantelado la propia Iglesia) y una movilización de sus partidarios escasa. Existía un partido único (con un presupuesto inferior al del Ministerio de la Vivienda) y estaba prohibido organizar otros partidos o sindicatos.

La Policía podía detener a los sospechosos de 'subversión' política. A éstos, según el tipo de actividad, les podía encausar la jurisdicción militar. La censura se ocupaba más de los escotes que de las ideas, por lo que en el diario Pueblo se encontraban loas a Gadafi y a los guerrilleros iberoamericanos.

El resto de la Administración y la sociedad vivían al margen de la política. La despolitización era una de las características de la España de entonces, a la que llegaban casi todas las novedades del resto de Europa unos años más tarde.

El escritor británico Frederick Forsyth describió con este párrafo la España que recibía desde 1970 a más de 20 millones de turistas anualmente:

La actitud de las autoridades españolas ha sido siempre la de evitar molestias a los turistas; pero, si éstos se empeñan en abusar, pueden colocarles en situaciones sumamente desagradables. Los cuatro artículos que no toleran en el equipaje de los pasajeros son: armas y/o explosivos, drogas, pornografía y propaganda comunista. Otros países no dejan pasar dos botellas de coñac, pero permiten la revista "Penthouse". No así en España. Otros países tienen prioridades distintas; pero, como admiten alegremente los españoles, "Spain is different"