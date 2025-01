Un "experto" del Gobierno dice, por los 50 años de la muerte de Franco, que la democracia es la sanidad pública

El Gobierno ha puesto en marcha el centenar de actos bajo el nombre "España en Libertad" que conmemoran la muerte del dictador Francisco Franco este miércoles con un coloquio en el Ateneo de Madrid en el que tres historiadores "expertos" del comisionado han debatido sobre cómo hacer llegar la historia de la guerra civil y la dictadura a las nuevas generaciones.

Uno de ellos, el historiador hispanofrancés Nicolás Sesma, ha asegurado que la democracia consiste en tener sanidad y educación públicas. "La democracia es que me pongo enfermo y me cuidan en un hospital público, la democracia es que pueda estudiar en una universidad pública de mi comunidad autónoma y la democracia es que, en la medida de lo posible, hay una igualdad de oportunidades por la vía del ascenso social", ha explicado Sesma al ser preguntado por una definición de la democracia, en la que no ha mencionado derechos como el de voto, reunión o manifestación.

Asimismo, este mismo historiador ha justificado que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez haya elegido esta fecha, enero de 2025, para comenzar a conmemorar la democracia pese a que esta no llegó hasta 1977. "Hay que encontrar una manera de encontrar puntos de unión para conmemorar la historia y, en este caso, 1975 me parece perfecto porque es el inicio del camino hacia la libertado", ha argumentado el historiador en el acto, llamado Memorias de dictadura y democracia.

"Latinoamérica nos da 100.000 vueltas"

En la misma línea se han mostrado sus compañeros de tertulia, el historiador Julián Casanova y la politóloga Elena Martínez, que ha defendido que "España no se ha mirado tanto" y que su sociedad no ha indagado en la historia como lo ha hecho la latinoamericana. "América Latina nos ha dado 100.000 vueltas en Memoria Democrática", ha defendido poniendo ejemplo el fin de la dictadura en Argentina antes de aseverar que, en ocasiones, a ella le ha dado "vergüenza" trabajar con historiadores latinoamericanos porque, en teoría, "iba a decirles las cosas que no estaban haciendo bien" y, según ha dicho, las hacían mejor que los españoles.

Esta misma ha abogado por que "los niños de Primaria" conozcan la historia de la dictadura y la guerra civil porque, según ha dicho, cuando trata con sus estudiantes de la universidad "hay cosas que no saben" como que "había fosas comunes". Un tema que tiene "el problema de que se ideologiza", por lo que las personas ven "este acto como del Partido Socialista y no como un acto de España", ha explicado reconociendo que "es un tema que da votos".

Torres defiende los Maquis

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Ángel Torres, ha asegurado que este segundo acto —el primero tras la presentación de Sánchez— tienen el objetivo de recordar que "la verdad se retorció hasta que sólo quedó una sombra" y "homenajear" a aquellos cuya "memoria fue borrada, o cancelada como se dice ahora", como los integrantes los grupos militares Maquis, las guerrillas que se escondían en los bosques e intentaban desestabilizar al Estado franquista mediante secuestros, hurtos, atentados y asesinatos.

En este sentido, ha destacado la importancia de que España tenga "una democracia avanzada", cuyo comienzo, según ha dicho, se dio tras el anuncio de la muerte de Franco, y cuyo presente es que España sea "un ejemplo internacional en la defensa del Estado del Bienestar". "España en libertad 50 años es una oportunidad para los que creemos en la democracia, por eso hago un llamamiento a toda persona y administración para sumar en lugar de restar", ha espetado el dirigente socialista en la presentación del coloquio, que ha sido moderado por la comisionada elegida por el Ejecutivo para estos cien actos, la historiadora Carmina Gustrán, quien ha calificado a los historiadores como "expertos".

Al acto también han asistido personalidades afines al Partido Socialista como el Abogado General del Estado, David Vilas; algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial; el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; el director del Ateneo y exdirector de campaña del exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo; el exalcalde de Fuenlabrada Manolo de la Rocha —que ha dicho que "la derecha está en una justificación del franquismo"—; y el director del diario InfoLibre, David Besteiro.