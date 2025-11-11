Un invitado de Fortes da una lección sobre la conquista de México en TVE: "Es la mentira fundacional de nuestro país"

El licenciado en comunicación, filólogo, maestro en humanidades y escritor, Juan Miguel Zunzunegui, ha desmontado en TVE los mitos sobre la Conquista de México. El escritor ha presentado en el programa La noche en 24 horas, de Xabier Fortes, su último libro, Al día siguiente de la Conquista, que trata sobre los orígenes de México como nación.

La entrevista ha arrancado recuperando las palabras del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que pronunció hace un par de semanas y en las que pedía perdón a México, asumiendo la leyenda negra antiespañola. Por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum, le contestaba diciendo que "era un primer paso".

Sin embargo, Zunzunegui desde el primer momento se mostraba firme con este relato: "No hay nada de lo que pedir disculpas. Está bien no olvidar la historia, pero hay que conocerla. La llamada conquista de México no existió nunca, es la mentira fundacional de nuestro país". "No hubo una conquista de México, fue un proceso migratorio y de alianzas entre pueblos indígenas", ha afirmado. Asimismo, el escritor ha denunciado el uso político de López Obrador y ahora de Sheinbaum para ocultar la situación de violencia que vive su país. Es decir, una "estrategia política de distracción", desde hace siete años, con López Obrador y ahora con Sheinbaum, se alimenta un discurso de odio hacia España mientras México se desangra con cien mil asesinatos al año. Se prefiere hablar de los muertos de hace 500 años que de los indios vivos que hoy mueren por narcotráfico y corrupción".

"No fue conquista, fue una alianza indígena contra los mexicas"

Zunzunegui ha explicado que lo ocurrido en 1521 no fue una invasión española sino una compleja guerra civil mesoamericana en la que participaron decenas de pueblos indígenas sometidos por los mexicas (aztecas). "Hernán Cortés firma acuerdos de paz y alianzas con los totonacas, tlaxcaltecas, cholultecas y huejotzincas, pueblos que odiaban a los mexicas porque éstos los sometían y sacrificaban 20.000 corazones al año", ha señalado.

Según el historiador, "los mexicas eran una minoría de cien mil personas que dominaban un territorio inmenso y oprimían a los demás pueblos. Tenochtitlán fue conquistada por unos 100.000 guerreros, de los cuales solo 800 eran españoles. El resto eran pueblos indígenas aliados".

"El oro no se lo llevaron, se quedó y construyó una civilización"

Zunzunegui ha desmontado también otro de los mitos clásicos de la Leyenda Negra: el del saqueo de oro y plata y la esclavitud masiva: "Nunca hubo esclavitud indígena en América. Lo que sí hay en América es que con la llegada de los españoles se generan actividades económicas que ni siquiera existían", ha explicado el mexicano. "Cuando llegan los españoles no había minas ni metalurgia. Fueron ellos quienes descubrieron las vetas y desarrollaron la minería, la agricultura a gran escala, los acueductos y las ciudades virreinales. Las catedrales, los hospitales, los retablos dorados… todo eso se quedó en México", ha añadido.

El periodista Xabier Fortes recordaba los abusos cometidos por el conquistador Nuño Beltrán de Guzmán pero el invitado daba la vuelta al argumento: "Fue juzgado, excomulgado y murió preso. La esclavitud indígena fue prohibida desde 1504 por Isabel la Católica y reiterada en las Leyes de Burgos (1512), la bula papal de 1537 y las Leyes Nuevas de 1542".

Por otro lado, el escritor ha lamentado que en México "no se estudian los 300 años del virreinato". "Nos enseñan que fueron 300 años de oscuridad, pero todo lo que amamos de México –nuestra música, nuestro barroco, nuestro mariachi, nuestras catedrales– nace de ese proceso histórico. Amamos lo que somos, pero despreciamos lo que nos hizo serlo", ha criticado.

La Iglesia y la construcción de México

En su repaso histórico, Zunzunegui también ha reivindicado el papel de la Iglesia: "Los franciscanos aprendieron las lenguas indígenas, les dieron escritura, construyeron conventos y comunidades. Cada arzobispo llevaba el título de ‘protector de los indios’. México es hoy profundamente católico porque el pueblo así lo decidió, no por imposición".

El historiador ha concluido recordando que México no nació de una destrucción, sino de una fusión: "Terminó la civilización mesoamericana y comenzó la civilización que somos nosotros, profundamente mestiza. Todo lo que los mexicanos amamos de México nace a partir de 1521".