El doctor en Historia Alberto Bárcena ha presentado en Es La Mañana de Federico el libro La guerra de la Vendée. Una cruzada en la Revolución (San Román).

La guerra de la Vendée es uno de los capítulos más controvertidos de la Revolución Francesa. Las autoridades revolucionarias sometieron a esta región del oeste del país a una política de tierra quemada, terror de Estado, cometiendo un verdadero genocidio religioso "estructural": "mujeres asadas en barras de hierro como animales, niños de un mes asesinados, se hacen pantalones con la piel de los degollados, pueblos arrasados que desaparecieron…". El objetivo fue "la eliminación de un grupo social y religioso", acabar con "los derechos fundamentales de un grupo". La Vendée "es el modelo de los holocaustos católicos", dicen en la entrevista.

"La tesis del héroe"

El libro de Bárcena es un acercamiento a la tesis académica "del héroe" que destapó, a mediados de los años 80, un episodio silenciado por la historiografía oficial. Se quiso "silenciar lo que es una evidencia", comenta Bárcena. El trabajo "muy documentado" es La Vendée-Vengé. Le génocide franco-français del historiador de origen vandeano Reynald Secher. Su publicación ocasionó un terremoto en una Francia que se preparaba para celebrar el Bicentenario de la Revolución. Le intentaron chantajear, le amenazaron y como finalmente no cedió y salieron a la luz los crímenes de los supuestos adalides de la "Igualdad, Fraternidad y Libertad", hundió su carrera académica. Porque como se apunta en la charla Revolución Francesa es el "dogma intocable para cualquier demócrata, es la madre".

En la entrevista se desmiente el apoyo cerrado a la Revolución que sólo llegó a controlar "el centro del país, lo que tiene más cerca", "de los 80 departamentos controlan 30". El caso de los vandeanos, por tanto, no fue un caso aislado. La resistencia se dio en la mayoría de los recién creados departamentos franceses.

Cuentan Bárcena y Jiménez Losantos como los campesinos vandeanos fueron a buscar a los nobles para que les ayudaran a recuperar a los "buenos sacerdotes" secuestrados por los totalitarios por negarse a jurar la nueva Constitución. Son muchos "los personajes asombrosos", "los caudillos" que mueren sin que haya "ninguna apostasía". Se narra que "las familias van juntas a misa y a la guerra", que "no les importa morir".

"Acabar con el surco reproductor"

Contra ellos se toman "medidas salvajes", "vienen con el designio del exterminio". De hecho los mandamases de la Revolución "presionaron a los generales para que hicieran lo peor". Matan a las mujeres para "acabar con el surco reproductor" de más católicos. Las llamadas "columnas infernales matan a bebés con los cascos de los caballos. Eran el diablo, es un ataque directo a la fe revelada. En los pueblos empiezan por coger a los niños, lo que luego hacen los bolcheviques". Otra de las atrocidades fue hacer "ropa con la piel de los vandeanos degollados. Está en los museos, curten la piel porque dicen que era muy buena para el invierno, para los pantalones de montar y la vendían a los hospitales de Nantes". Como señala el historiador "lo que aquí sucede es algo sin precedentes, es un modelo porque abre una época". La Vendée es una escuela para "lo que luego pasa en México, en Rusia, en España, durante la Segunda República".

El lema de la resistencia fue "Rey y Dios". Explica Bárcena que "las contrarrevoluciones estallan tras la ejecución de Luis XVI, no acaban de dar crédito".

El nombre de los genocidas, Robespierre, Carnot, Amey o Turreau está en centros públicos, calles, colegios o en el Arco del Triunfo mientras que las víctimas de la Vendée han pasado a la historia como traidores a la patria.