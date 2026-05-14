Ayuso, a Montero: "Que sí, que vais a perder"

El próximo domingo se celebran las elecciones en Andalucía que pueden suponer, según las encuestas, una debacle del PSOE con la exvicepresidenta primera y ministra de Hacienda de Pedro Sánchez, María Jesús Montero. La candidata socialista puede hundir al partido más allá de lo que en 2022 lo hizo Juan Espadas en el que otrora fue su gran feudo. En la entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio también se le ha cuestionado por estas elecciones que ha calificado lo que pase en los próximos días como "fundamental para España".

Ayuso cree que en las últimas elecciones regionales y en las próximas andaluza se ha demostrado que "el sanchismo en igualdad de condiciones es una filfa" porque "cuando a un ministro lo sacas de Moncloa es la nada" y "en cuanto bajas a la calle no se les quiere en ningún sitio". Ha recordado que "Andalucía ha despertado gracias al gobierno de Juanma Moreno" y ya no es "la de Chaves" que "piensan los socialistas que es" esta región.

En Andalucía con el gobierno del PP "es imparable", ha asegurado Isabel Díaz Ayuso y que en esta región "hay un cambio absoluto" y "por eso la Andalucía de ahora mira para atrás y lo ve en blanco y negro". Sobre la campaña del candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, y la canción que ha cantado, Kilómetro Sur, ha dicho que "es sublime" y que "engancha".

Ayuso al PSOE: "Vais a perder"

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha comentado la desastrosa campaña de María Jesús Montero. Ha dicho que "ha sido muy patético" ver cómo el PSOE ha tratado en esta campaña de usar "los cribados" del cáncer de mama y llamar "a los mayores para meterles miedo". En esta campaña se ha visto "como consideran a las FCSE, cómo las desprecia el Gobierno". En este sentido, ha indicado que "a través de los comentarios que han hecho sobre la Guardia Civil te muestra lo que es el socialismo de Sánchez especialmente".

Cree Ayuso que "por eso el domingo creo que ese triunfo va a ser arrollador y España está al cambio". "Vamos a ganar, va a ir bien y va a haber un cambio. El ambiente tiente que ser otro y el ánimo", ha añadido la presidenta de la Comunidad de Madrid que ha criticado cómo la "antipropaganda" de la izquierda intenta crear lo que llama "el PSOE state of mind" y ha augurado a los socialistas que serían derrotados: "que sí, que sí, que vais a perder y además vais a perder rotundamente cada elección señores del Gobierno porque España no os soporta".