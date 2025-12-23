'Doña Manolita' pidió ayuda a Juan Negrín en 1937 para localizar a su sobrino desaparecido en la guerra

Un documento conservado en el Archivo Negrín muestra que Manolita de Pablo –conocida popularmente como ‘Doña Manolita’–solicitó ayuda en octubre de 1937 al presidente del Gobierno de la Segunda República, Juan Negrín, para localizar a su sobrino, desaparecido mientras combatía en el frente.

El episodio se conoce gracias a tres documentos originales e inéditos custodiados por el Archivo Negrín, según ha informado la Fundación Juan Negrín, con sede en Las Palmas de Gran Canaria. El primero de ellos es una carta manuscrita, fechada el 3 de octubre de 1937, en la que la lotera se dirige directamente al jefe del Ejecutivo republicano para pedir información sobre el paradero de su sobrino carnal, Manuel Palenzuela, teniente observador del cuerpo de Aviación de la República.

En el escrito, Manolita de Pablo apela al "buen corazón" de Negrín y le traslada la angustia que vive la familia tras dos meses sin noticias del militar. Según explica, habían realizado gestiones diarias ante el Ministerio de Guerra, Marina y Aire, así como ante el jefe del aeródromo correspondiente, sin obtener respuesta alguna.

Las últimas noticias desde Albacete

La carta detalla que la última información conocida sobre Manuel Palenzuela procedía de Tarazona de la Mancha (Albacete) y databa de dos meses atrás. Desde entonces, no habían vuelto a recibir comunicación oficial alguna sobre su situación, pese a los intentos reiterados de la familia por esclarecer su destino.

En el manuscrito, la lotera también informa a Negrín de que el joven era hijo de Ernesto Palenzuela Fernández, maquinista ferroviario fallecido meses antes "por la causa". Manolita recuerda al presidente que ya le había hablado personalmente de esa muerte, ocurrida el 4 de mayo, durante una conversación mantenida en su despacho de lotería en Madrid, lo que indica que ambos se conocían previamente, según subraya la Fundación.

La intervención directa de Negrín

Los otros dos documentos del archivo recogen las gestiones realizadas tras la recepción de la carta. Uno de ellos es la respuesta del subsecretario de Aviación del Ministerio de Defensa Nacional, emitida a instancias de la Presidencia del Gobierno. Finalmente, en el informe se confirma que Manuel Palenzuela había fallecido el 25 de agosto de 1937, dos meses antes de que su tía solicitara ayuda.

El militar murió en el Sector de Aragón, al ser derribado el avión en el que formaba parte de la tripulación. Esta información, según la documentación conservada, no había llegado previamente a la familia, que solo pudo conocer el desenlace tras la intervención del presidente del Gobierno.

La nota de pésame del presidente

El tercer documento corresponde a la nota manuscrita que Juan Negrín redactó para acompañar la comunicación oficial. En ella, fechada el 18 de octubre de 1937, el presidente expresa su pesar a la familia y lamenta tener que trasladar una noticia tan dolorosa apenas quince días después de recibir la carta de Manolita de Pablo.

"Lamento que la fatalidad me imponga en esta ocasión tener que comunicarle el heroico fin de su pariente", escribe Negrín en el mensaje dirigido a la lotera madrileña, según recoge el fondo documental.

El Archivo Negrín

Juan Negrín López (Las Palmas de Gran Canaria, 1892 – París, 1956) presidió el Gobierno de la Segunda República desde mayo de 1937 hasta el final de la guerra y continuó en el cargo en el exilio hasta 1945. Además, fue ministro de Hacienda y de Defensa durante distintos periodos del conflicto.

El Archivo Negrín reúne documentación pública de los ministerios que dirigió y de la Presidencia del Gobierno, así como papeles privados y material relativo al exilio republicano. El fondo salió de España en 1939 y regresó en diciembre de 2013. Desde entonces lo gestiona la Fundación Juan Negrín, que señala que ha sido consultado tanto por historiadores como por ciudadanos que buscan información sobre familiares desaparecidos durante la guerra o el exilio.